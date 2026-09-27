Đưa đặc sản địa phương vào chuỗi giá trị du lịch

Không chỉ là sản vật gắn với đời sống và văn hóa địa phương, nhiều đặc sản của Phú Thọ đang được chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và đưa vào các hoạt động du lịch. Qua đó, sản phẩm quê được mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và tạo thêm thu nhập cho người dân.

Cơ sở sản xuất bánh sắn Chiến Tú tại xã Hiền Lương, mỗi tháng khoảng 40.000 chiếc bánh được cung cấp ra thị trường, biến món ăn dân dã thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Từng là món ăn dân dã, cứu đói thời bao cấp, bánh sắn nay đã trở thành đặc sản của vùng trung du Đất Tổ, một trong những thức quà được nhiều người ở khắp mọi miền biết đến. Từ những củ sắn nếp thơm, bở, qua bàn tay khéo léo của người dân, món bánh mộc mạc đã trở thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, được tiêu thụ ở nhiều địa phương.

Bánh được làm từ những nguyên liệu quen thuộc như sắn, đỗ xanh, thịt lợn..., nhưng nhờ chú trọng chất lượng, mẫu mã và quy trình sản xuất, sản phẩm ngày càng được nhiều khách hàng biết đến.

Ăn bánh sắn không phải là ăn thứ gì cao sang mĩ vị, mà là ăn để cảm nhận cái hương vị mộc mạc quyến rũ.

Du khách đến viếng đền Mẫu Âu Cơ, đền Chu Hưng hay thăm vùng chiến khu Hiền Lương có thể dễ dàng tìm thấy những thương hiệu bánh sắn đã được công nhận sản phẩm OCOP như bánh sắn Chiến Tú của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Chiến Tú, bánh sắn Thu Hà... Nhiều du khách lựa chọn mua bánh sắn làm quà sau chuyến đi.

Chị Lăng Thị Minh Tú - chủ thương hiệu bánh sắn Chiến Tú, ở khu vực cổng đền Mẫu cho biết: "Du khách thường tìm mua những món quà quê mang đặc trưng địa phương. Bánh sắn có giá phù hợp, nhiều loại nhân, hương vị riêng nên được du khách ưa chuộng. Bình quân mỗi tháng, cơ sở tiêu thụ khoảng 40.000 chiếc bánh tại thị trường trong cả nước.

Không chỉ ở Hạ Hòa, nhiều cơ sở bánh sắn tại các xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Phù Ninh, Đào Xá...đã xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP. Sự phát triển của các cơ sở sản xuất không chỉ giúp món ăn dân dã trở thành hàng hoá mà còn tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương.

Bánh sắn chỉ là một trong nhiều sản vật đang được khai thác để phục vụ nhu cầu của du khách. Từ những sản phẩm vốn quen thuộc trong đời sống, người dân và các cơ sở sản xuất từng bước đầu tư chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu, qua đó mở rộng cơ hội đưa nông sản địa phương đến thị trường rộng hơn.

Đặc sản cam, quýt Cao Phong mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua hoạt động du lịch trải nghiệm.

Bưởi Đoan Hùng là một ví dụ. Từ lâu, loại quả này đã nổi tiếng với mùi thơm đặc trưng, vị ngọt mát, vỏ mỏng, tép mọng nước. Với tên gọi “Bưởi Đoan Hùng - Hương vị Đất Tổ”, sản phẩm từng bước được xây dựng thương hiệu, tạo thêm giá trị cho sản vật địa phương. Hai giống bưởi Sửu Chí Đám và Bằng Luân được Nhà nước bảo hộ vô thời hạn, góp phần tạo cơ sở để người dân duy trì và phát triển vùng sản xuất.

Không chỉ những loại quả đặc sản, nhiều món ăn dân dã cũng đang được nâng tầm thành sản phẩm hàng hóa. Rau sắn là một sản vật như vậy. Những búp sắn non được người dân lựa chọn, muối và chế biến thành nhiều món ăn như lá sắn xào thịt lợn, lá sắn muối kho tép, canh đầu cá...

Từ món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình, rau sắn ngày nay trở thành sản phẩm được thị trường ưa chuộng. Một số cơ sở đã phát triển thành sản phẩm OCOP, đầu tư đóng gói, hút chân không, qua đó đưa rau sắn đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Việc chuẩn hóa sản phẩm không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn tạo điều kiện để một món ăn dân dã tiếp cận những thị trường mới.

Các mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn, hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm ngày càng phát triển, góp phần đưa nông sản Phú Thọ trở thành sản phẩm du lịch.

Phú Thọ có nhiều sản vật gắn với điều kiện tự nhiên, đời sống và văn hóa của từng vùng. Thịt chua, rau sắn, cá thính, cọ ỏm, trám kho cá, bưởi Đoan Hùng, cam, quýt Cao Phong, thanh long Lập Thạch, rau su su Tam Đảo, hồng Gia Thanh, gà nhiều cựa, cá sông Đà, chè xanh, lợn mán, cá suối nướng, vịt suối, rêu đá, xôi ngũ sắc, bánh chưng... mỗi sản phẩm đều mang những nét riêng của vùng đất.

Khi được chuẩn hóa về chất lượng, mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu, những sản vật ấy không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại địa phương mà còn có thể trở thành quà tặng cho du khách. Đây cũng là cách để câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa địa phương được truyền tải thông qua chính những sản phẩm được làm ra từ quê hương.

Đặc biệt, việc đưa sản phẩm nông nghiệp vào các hoạt động du lịch trải nghiệm mở thêm một kênh tiêu thụ trực tiếp. Du khách được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, thưởng thức sản phẩm và mua về làm quà. Với người sản xuất, đây không chỉ là thêm một đầu ra mà còn là cơ hội giới thiệu thương hiệu, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Để đặc sản thực sự trở thành một phần của sản phẩm du lịch, việc phát triển cần gắn với chất lượng, thương hiệu và câu chuyện của từng sản phẩm. Cùng với đó là nâng cao mẫu mã, bao bì, khả năng truy xuất nguồn gốc, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm tại các khu, điểm du lịch.

Khi những sản vật gắn với đời sống người dân được đưa vào chuỗi giá trị du lịch, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở bản thân món ăn hay nông sản mà còn được cộng thêm giá trị văn hóa và trải nghiệm. Qua đó, đặc sản quê nhà có thêm cơ hội vươn xa, người dân có thêm sinh kế, còn du khách có thêm những trải nghiệm mang dấu ấn riêng của vùng đất.

Quân Lâm