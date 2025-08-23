Đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống ở phường đông dân nhất tỉnh

Sau sáp nhập từ 7 phường trung tâm thành phố Hoà Bình cũ, phường Hoà Bình có diện tích 39,318km, dân số hơn 78.000 người, trở thành đơn vị hành chính đông dân nhất tỉnh Phú Thọ. Đảng bộ phường có 164 tổ chức Đảng trực thuộc, với 6.700 đảng viên. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Chương trình hành động nhằm hiện thực hoá mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị văn minh, bản sắc, đáng sống.

Các đại biểu đồng thuận cao với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoà Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nằm ở vị trí chiến lược, hài hoà bên sông Đà, được kết nối bởi 3 cây cầu, phường Hoà Bình sau sắp xếp đơn vị hành chính trở thành vùng lõi đô thị với nhiều tiềm năng, lợi thế, không gian để phát triển xứng tầm.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 7 phường trước đây cũng đã nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng là cơ sở cho bước phát triển trong thời gian tới: Kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 71%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 28,3%, nông nghiệp còn 0,7%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.564 tỷ đồng; kinh tế tăng trưởng bình quân 11,5%/năm..

Trên địa bàn có Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà quy mô trên 68ha, tỷ lệ lấp đầy trên 70%. Đặc biệt, Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử diện tích 9,2ha, tổng vốn 200 triệu USD do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư vừa khánh thành giai đoạn 1 cuối tháng 7/2025, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tuyến đường Trương Hán Siêu xanh, sạch, đẹp, rực rỡ chào mừng các sự kiện lớn.

Bên cạnh đó, với nền tảng của đô thị loại II, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, thoát nước, điện chiếu sáng trên địa bàn phường được đầu tư khá đồng bộ. Các tuyến đường huyết mạch như Hoàng Văn Thụ, Hoà Lạc - Hoà Bình... được nâng cấp, mở rộng. Các dự án giao thông đang và sẽ được triển khai qua địa bàn như cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đường kết nối với Kim Bôi; đặc biệt là tuyến đường kết nối phường Hoà Bình và phường Việt Trì dài 54km hứa hẹn mở ra không gian, hành lang phát triển dọc sông Đà, tạo đà cho những bứt phá về kinh tế - xã hội.

Gánh trên vai sứ mệnh lịch sử là trung tâm của thành phố Hoà Bình và tỉnh Hoà Bình (cũ), phường Hoà Bình nay trở thành phường trọng điểm, vùng động lực chiến lược của tỉnh Phú Thọ mới.

Tuy nhiên, phường cũng đối mặt với những thách thức sau sáp nhập khi không còn là đô thị trung tâm tỉnh. Thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp. Công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án động lực còn khó khăn, vướng mắc. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đột phá còn hạn chế... Điều này đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đột phá trong giai đoạn tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I đã xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, với định hướng phát triển đồng bộ kinh tế - văn hóa - xã hội trên nền tảng đô thị xanh - thông minh - an toàn; xây dựng phường phát triển nhanh, bền vững, nơi đáng sống... Đến năm 2030, thu ngân sách đạt trên 48 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.701 tỷ đồng; số doanh nghiệp trên 1.700; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85% trở lên; không còn hộ nghèo...

Buổi tối, phường Hoà Bình lung linh ánh điện soi bóng xuống dòng sông Đà thơ mộng.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho 7 chương trình về: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - chuyển dịch cơ cấu ngành nghề; quản lý đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường - xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Các giải pháp có tính khả thi nhằm hiện thực hoá nghị quyết, nhất là thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá nghị quyết đã xác định.

Chương trình đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, phường chú trọng tổ chức bộ máy sau sáp nhập, đảm bảo hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Trong phát triển kinh tế, tập trung khai thác tiềm năng 2 bên bờ sông Đà; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển; thu hút các ngành công nghiệp có giá trị tăng cao, giải quyết nhiều lao động tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà. Trong xây dựng đô thị, chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, thông minh; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị...

Bên cạnh đó, phường quan tâm công tác giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự để người dân được học tập, chăm sóc sức khoẻ tốt nhất và môi trường sống an toàn. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường; phối hợp tổ chức các giải thể thao 2 bên bờ sông và các lễ hội sông nước, cầu ngư, đua thuyền... Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn phường...

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Bình cho biết: Quá trình tổ chức thực hiện chương trình hành động, Đảng bộ phường xác định gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tiến hành đồng bộ, quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sơ kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tiễn.

Cán bộ, Nhân dân phường Hoà Bình chung sức tổng vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh.

Đặc biệt, để nghị quyết đi vào cuộc sống không thể thiếu sức mạnh, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là những chủ nhân của đô thị, với lòng tự hào, khát khao cống hiến vì một Hoà Bình phát triển, giàu đẹp, là nơi đáng sống.

Cẩm Lệ