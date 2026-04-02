Dùng AI bịa đặt nhiều vụ án rùng rợn ở Đà Lạt

Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi dùng AI tạo hàng trăm video kể chuyện bịa đặt, thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên kênh YouTube Ký sự Bí Mật.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt hành chính người phụ nữ 32 tuổi ở phường Hồng An, TP Hải Phòng, về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Người phụ nữ thừa nhận vi phạm và cam kết không tái diễn hành vi.

Người phụ nữ làm việc tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Tiến

Trước đó, Công an Lâm Đồng phát hiện kênh YouTube Ký Sự Bí Mật đăng tải nhiều video kể chuyện không có thật, tiêu đề gây sốc như Vụ án Đà Lạt rúng động 3 sinh viên bị chôn sống trong 1 đêm định mệnh; Đà Lạt đẫm máu người vợ phân xác chồng cùng 2 bạn; Giấu xác 60 người vì tham 1,5 tỷ; 21 nạn nhân mất tích ở Đà Lạt rùng rợn phát hiện ngón tay người trong bát phở bò... thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Cơ quan công an xác định, từ giữa năm ngoái, người phụ nữ này (chủ kênh) dùng các công cụ AI tạo ra 415 video kể chuyện không có thật, mang tính chất kinh dị đăng lên kênh YouTube để thu hút tương tác, kiếm tiền. Kênh Ký Sự Bí Mật do cô làm chủ thu hút hơn 110.000 người theo dõi và 10 triệu lượt xem.

Nhà chức trách khuyến cáo người dùng mạng xã hội thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin; không lợi dụng công nghệ để tạo nội dung bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Nội dung trên môi trường mạng cần bảo đảm trung thực, góp phần xây dựng không gian thông tin lành mạnh.

Theo vnexpress.net