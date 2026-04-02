Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Dùng AI bịa đặt nhiều vụ án rùng rợn ở Đà Lạt

Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi dùng AI tạo hàng trăm video kể chuyện bịa đặt, thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên kênh YouTube Ký sự Bí Mật.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt hành chính người phụ nữ 32 tuổi ở phường Hồng An, TP Hải Phòng, về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Người phụ nữ thừa nhận vi phạm và cam kết không tái diễn hành vi.

Người phụ nữ làm việc tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Lê Tiến

Trước đó, Công an Lâm Đồng phát hiện kênh YouTube Ký Sự Bí Mật đăng tải nhiều video kể chuyện không có thật, tiêu đề gây sốc như Vụ án Đà Lạt rúng động 3 sinh viên bị chôn sống trong 1 đêm định mệnh; Đà Lạt đẫm máu người vợ phân xác chồng cùng 2 bạn; Giấu xác 60 người vì tham 1,5 tỷ; 21 nạn nhân mất tích ở Đà Lạt rùng rợn phát hiện ngón tay người trong bát phở bò... thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Cơ quan công an xác định, từ giữa năm ngoái, người phụ nữ này (chủ kênh) dùng các công cụ AI tạo ra 415 video kể chuyện không có thật, mang tính chất kinh dị đăng lên kênh YouTube để thu hút tương tác, kiếm tiền. Kênh Ký Sự Bí Mật do cô làm chủ thu hút hơn 110.000 người theo dõi và 10 triệu lượt xem.

Nhà chức trách khuyến cáo người dùng mạng xã hội thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin; không lợi dụng công nghệ để tạo nội dung bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Nội dung trên môi trường mạng cần bảo đảm trung thực, góp phần xây dựng không gian thông tin lành mạnh.

Theo vnexpress.net


 Từ khóa: Đà lạt Triệu Rùng rợn Youtube Bí mật Vụ án Video Thông tin sai sự thật Xử phạt hành chính phụ nữ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long