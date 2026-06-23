EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới thông qua tin nhắn OTP giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng.

Các tin nhắn giả mạo liên quan đến ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVN (EVN CSKH). Một số khách hàng sử dụng điện phản ánh bất ngờ nhận được tin nhắn có tên người gửi là “EVN CSKH”. Nội dung tin nhắn chứa mã OTP giả mạo gồm 6 chữ số, đồng thời đính kèm đường link lạ có chứa ký tự “evn” nhưng tên miền không phải địa chỉ chính thức của ngành Điện.

EVN khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng xấu nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng.

Đối với ứng dụng EVN CSKH đang được đưa vào thử nghiệm từ ngày 15/6/2026, EVN cho biết người dùng chỉ nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP khi đăng nhập lần đầu hoặc thực hiện xác thực giao dịch trên ứng dụng. Đặc biệt, tin nhắn OTP chính thức của EVN không kèm theo bất kỳ đường link nào.

Để bảo đảm an toàn thông tin, EVN khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này. Người sử dụng cần lưu ý: Tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin tự xưng là EVN. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ website, tổ chức hay cá nhân nào tự xưng là nhân viên Điện lực hay EVN. Chỉ tải và sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng “EVN CSKH” từ các kho ứng dụng chính thức của Google Play và App Store. Khách hàng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ hoặc nguồn không rõ xuất xứ.

Khách hàng có thể quét mã QR để tải ứng dụng EVN CSKH từ các kho ứng dụng chính thức dành cho hệ điều hành iOS và Android.

Trước cảnh báo của EVN, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo cần chủ động liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ và xác minh thông tin.

Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 19006769.

Tổng đài chăm sóc khách hàng Công ty Điện lực Phú Thọ: 19006769.

Thu Hà