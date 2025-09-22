Gần 1.500 học sinh được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2025-2026

Ngày 22/9, Trường THPT Thanh Ba phối hợp với Công an xã Hoàng Cương tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.446 học sinh và 80 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Các đại biểu dự ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2025-2026

Tại buổi ngoại khóa, các thầy cô và học sinh được thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và truyền đạt một số nội dung trong công tác: phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, tác hại của thuốc lá, các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ... Những nội dung này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp học sinh biết cách tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa rủi ro và xây dựng nếp sống kỷ cương, văn minh trong học đường.

Công an xã Hoàng Cương tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2025-2026 cho giáo viên và học sinh.

Học sinh và giáo viên được Công an xã Hoàng Cương giới thiệu, phân tích các điểm mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhiều nội dung quan trọng về các quy tắc an toàn đối với người tham gia giao thông; đặc điểm, ý nghĩa, cách nhận biết các loại biển báo hiệu giao thông đường bộ và được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm, cách ngồi xe máy điện đúng cách. Những tình huống thực tế, các vụ việc đã từng xảy ra được phân tích để học sinh dễ hiểu và dễ nhớ, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và chấp hành pháp luật.

Toàn cảnh buổi ngoại khóa.

Buổi ngoại khóa không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn giáo dục học sinh về kỹ năng sống, trách nhiệm công dân và thái độ đúng đắn trong học đường. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh và giáo viên.

Trong thời gian tới, Trường THPT Thanh Ba sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền với chính quyền, công an địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và kỷ cương.

Hạnh Thúy