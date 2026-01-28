Quốc phòng - An ninh
Gần 177.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý

Trong năm 2025, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử lý 177.372 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền phạt hơn 392 tỷ đồng.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp xe khách chở quá số người quy định.

Trong đó, lĩnh vực giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ lớn, với 175.332 trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt 386,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 41.889 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 7.481 trường hợp. So với năm 2024, số trường hợp vi phạm giao thông đường bộ tăng 20.542 trường hợp, số tiền xử phạt tăng 108,3 tỷ đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Nồng độ cồn; chạy quá tốc độ quy định; điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy; chở hàng quá tải, quá khổ; không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, còn có nhiều hành vi vi phạm khác như dừng, đỗ xe sai quy định; chuyển hướng không đúng quy định; đi sai phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông...

Đối với lĩnh vực giao thông đường sắt, trong năm 2025 ghi nhận 683 trường hợp vi phạm, tăng 168 trường hợp so với năm 2024, với số tiền xử phạt hơn 240 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường ngang, cố tình vượt qua đường ngang đường sắt khi có tín hiệu cảnh báo.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông đường thủy.

Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.525 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 2,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

