Gặp mặt Cựu chiến binh - Cựu quân nhân xe tăng thiết giáp

Sáng 28/9, tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) Hội Cựu chiến binh - Cựu quân nhân (CCB-CQN) bộ đội xe tăng thiết giáp cụm phía bắc huyện Vĩnh Tường (cũ) đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Binh chủng (5/10/1959 * 5/10/2025).

Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các Hội CCB-CQN tăng thiết giáp đã cùng nhau ôn lại chặng đường 66 năm xây dựng và trưởng thành.

Ngày 5/10/1959 Lữ đoàn 202 - đơn vị tăng thiết giáp đầu tiên được thành lập, đóng vai trò quan trọng trong lực lượng đột kích của quân đội Việt Nam. Sau khi ra đời Lữ đoàn 202 đã lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhiều thanh niên ưu tú được tuyển chọn, lên đường nhập ngũ, sát cánh cùng nhau chiến đấu, phát huy truyền thống của bộ đội tăng thiết giáp “đã ra trận là đánh thắng”, lập nên nhiều chiến công vang dội, trực tiếp tham gia các trận đấu ác liệt, tiêu biểu như: Trận Tà Mây - Làng Vây, trận đánh then chốt trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968, lần đầu tiên đánh dấu sự tham gia của lực lượng Tăng - Thiết giáp Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam; trận đánh Đắk Tô - Tân Cảnh năm 1972 trận then chốt, mở màn cho Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972...

Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Hưng tặng hoa chúc mừng Hội CCB-CQN bộ đội xe tăng thiết giáp

Trở về với cuộc sống đời thường, những CCB-CQN tăng thiết giáp dù ở cương vị công tác nào cũng luôn phát huy phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng hạnh phúc gia đình, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Dương Chung