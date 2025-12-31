Thông báo về điều chỉnh số trang báo Phú Thọ xuất bản hằng ngày và đối tượng cấp báo miễn phí

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 90- KL/TU, ngày 22/12/2025 về điều chỉnh số trang của Báo Phú Thọ hằng ngày; các đối tượng được cấp Báo Phú Thọ hằng ngày miễn phí năm 2026, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và phù hợp với xu thế báo chí hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh chóng, đa dạng của độc giả trong kỷ nguyên số, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01/01/2026, Báo Phú Thọ hằng ngày thay đổi số lượng từ 8 trang xuống còn 4 trang. Nội dung ấn phẩm tập trung vào các sự kiện chính trị trọng tâm diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước cùng nhiều bài viết chuyên sâu, mang tính định hướng, tổng hợp, phân tích về tình hình kinh tế, văn hoá- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh...

Năm 2026, Báo Phú Thọ hằng ngày cấp miễn phí cho các đối tượng: Đảng viên 55 năm tuổi Đảng trở lên; người có uy tín; 5 đoàn thể cấp xã vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ hưu trí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Để độc giả có thể theo dõi tin tức mọi lúc, mọi nơi với trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sinh động hơn, toàn bộ thông tin thời sự hằng ngày, các video clip, phóng sự ảnh... về hoạt động của tỉnh sẽ được cập nhật liên tục, kịp thời, chính xác trên Báo Phú Thọ điện tử (tại địa chỉ: https://baophutho.vn) và các nền tảng số do Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ quản lý (Facebook, Zalo, YouTube, Tiktok).

Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và quý độc giả được biết để thuận tiện trong việc theo dõi, khai thác thông tin.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và đóng góp ý kiến của quý độc giả để Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trân trọng cảm ơn!

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ