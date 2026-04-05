Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 05/4/2026

STTHàng hóaGiá bán
1Sườn que heo42.000 đồng/500g
2Ba chỉ bò Úc thái lát80.500 đồng /200g
3Cánh gà35.700 đồng/300g
4Đầu cá hồi salar làm sạch39.750 đồng/500g
5Trứng cút hộp 3026.000 đồng/1 hộp 30
6Cam sành8.500 đồng/500g
7Bưởi da xanh45.000 đồng/trái từ 1.2-1.4kg
8Cải bó xôi16.000 đồng/300g
9Khoai tây (củ từ 130g trở lên)15.000 đồng/500g
10Nấm rơm20.800 đồng/180-220g
11Gạo dẻo thơm Bách hóa Xanh túi 5kg110.000 đồng/Túi 5kg
12Đường mía trắng Biên Hòa gói 1kg30.500đồng/Gói 1kg
13Thùng 48 hộp sữa tươi ít đường TH true MILK275.000 đồng/48 hộp 110ml
14Sữa đậu nành Fami ít đường 200ml4.300 đồng/Bịch 200ml
15Bánh Oreo Cadbury socola 180g36.500 đồng/6 gói 30g

Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khoai tây Hàng hóa Sữa tươi giá cả thị trường đường Cam bưởi da xanh sữa đậu nành trứng cút giá bán
Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long