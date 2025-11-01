Giá cả thị trường ngày 1/11/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Mít thái
23.500 đồng/kg
2
Kiwi vàng
175.000 đồng/kg
3
Lựu mềm
54.000 đồng/kg
4
Dưa lưới ruột cam
41.000 đồng/kg
5
Táo Evy
190.000 đồng/kg
6
Bơ Booth
40.000 đồng/kg
7
Chuối sáp
18.500 đồng/kg
8
Roi đỏ
65.000 đồng/kg
10
Nho đỏ có hạt
80.000 đồng/kg
11
Gạo ST25
28.000 đồng/ kg
12
Gạo nếp cái hoa vàng
45.000 đồng/kg
13
Gạo lứt tím
48.000 đồng/kg
14
Gạo nếp Tú Lệ
44.000 đồng/kg
Kết Đoàn
