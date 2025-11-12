Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 12 / 11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Máy sấy tóc Philips HP 8108- 1000W

249.000 đồng/ cái

2

Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5118

369.000 đồng/ bộ

3

Nồi cơm điện Sunhouse 1.2lit

490.000 đồng/cái

4

Bơ thực vật Meizan 80g

7.900 đồng/ hũ

5

Dầu hào Maggi Bào ngư 350g

32.000 đồng/chai

6

Bơ đậu mịn Golden farm 170g

37.900 đồng/hũ

7

Dấm gạo Ajinomoto 400ml

18.500 đồng/chai

8

Nước sốt mè rang Kewpie 500g

89.900 đồng/chai

9

Nước mắm Liên Thành 40N 600ml

79.500 đồng/ chai

10

Hạt nêm Knorr thịt thăn, xương ống 400g

29.000 đồng/ gói

11

Đường tinh luyện Biên Hoà

27.900 đồng/ kg

12

Thịt nạc vai

150.000 đồng/kg

13

Cá hồi

520.000 đồng/kg

14

Cá basa cắt khúc (500g)

31.000đồng/ khay

Kết Đoàn

Kết Đoàn

