Giá cả thị trường ngày 12 / 11/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Máy sấy tóc Philips HP 8108- 1000W
249.000 đồng/ cái
2
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5118
369.000 đồng/ bộ
3
Nồi cơm điện Sunhouse 1.2lit
490.000 đồng/cái
4
Bơ thực vật Meizan 80g
7.900 đồng/ hũ
5
Dầu hào Maggi Bào ngư 350g
32.000 đồng/chai
6
Bơ đậu mịn Golden farm 170g
37.900 đồng/hũ
7
Dấm gạo Ajinomoto 400ml
18.500 đồng/chai
8
Nước sốt mè rang Kewpie 500g
89.900 đồng/chai
9
Nước mắm Liên Thành 40N 600ml
79.500 đồng/ chai
10
Hạt nêm Knorr thịt thăn, xương ống 400g
29.000 đồng/ gói
11
Đường tinh luyện Biên Hoà
27.900 đồng/ kg
12
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
13
Cá hồi
520.000 đồng/kg
14
Cá basa cắt khúc (500g)
31.000đồng/ khay
