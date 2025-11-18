Giá cả thị trường ngày 18/11/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bánh kem Meiji chấm kem dâu 44g
24.500 đồng/hộp
2
Bánh que Lotte Poppo ca cao nhân socola 40g
18.900 đồng/hộp
3
Thịt viên sốt phômai
20.500 đồng/hộp
4
Thịt heo viên
32.500 đồng/ hộp
5
Hạt nêm nấm hương Knorr (800g)
69.000 đồng/gói
6
Hạt nêm thịt thăn Knorr (900g)
75.000 đồng/ gói
7
Xúc xích xông khói Đức Việt 450g
62.000 đồng/gói
8
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
9
Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g
8.200 đồng/gói
10
Trà chanh Cozy 270gram
33.000 đồng/hộp
11
Café muối ông Bầu 220g
57.500 đồng hộp
12
Nước mắm Chinsu cá hồi 500ml
41.500 đồng/chai
13
Pate Cột đèn Hải Phòng
23.000 đồng/hộp
14
Ướp sốt thịt nướng Lee Kum Kee 240g
36.000 đồng/hũ
15
Gia vị lẩu Tứ xuyên Ông Chà Và 150g
25.000đồng/ gói
