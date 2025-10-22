Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 22/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Xoài Cát Chu

43.500 đồng/kg

2

Xoài Đài Loan

31.000 đồng/kg

3

Xoài keo

21.000 đồng/ kg

4

Bưởi hồng da xanh

32.000 đồng/kg

5

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Chân gà

65.000 đồng/kg

8

Bắp giò heo đông lạnh

65.000 đồng/kg

9

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

10

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

11

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

12

Kẹo mềm Sugus trái cây 210g

28. 000 đồng/gói

13

Sữa hạt Vinamilk (180ml)

55.200 đồng/lốc

14

Trà Nestea vị chanh hộp

28.000 đồng/hộp

15

Tương ớt Chinsu 2kg

85.000 đồng/chai

Giá cả thị trường ngày 22/10/2025


