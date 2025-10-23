Giá cả thị trường ngày 23/10/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Café Phố 3in 1 (20 gói)
53.000 đồng/hộp
2
Café sữa Mê Kông (20 gói)
49.000 đồng/ hộp
3
Café Phố hương Chồn (30 gói)
200.000 đồng/ hộp
4
Café Việt đen đá (15 gói)
62.000 đồng/ hộp
5
Sữa lúa mạch Nuvi cacao 180ml
265.000 đồng/thùng
6
Sữa đặc ngôi sao Phương Nam (380g)
21.000 đồng/hộp
7
Cháo tươi ếch đậu Hà Lan Cây Thị
24.500 đồng/gói
8
Cháo thịt bò Vifon
10.400 đồng/ gói
9
Gầu bò Argentina 300g
89.000 đồng/khay
10
Bao tử cá basa
124.000 đồng/ kg
11
Cá Basa tươi
52.900 đồng/kg
12
Trai sông
24.900 đồng/kg
13
Cá hồi
520.000 đồng/kg
14
Cá nục bỏ xương
100.000 đồng/kg
15
Cá ngần
190.500 đồng/ kg
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 22/10/2025
Giá cả thị trường ngày 21/10/2025
Giá cả thị trường ngày 20/10/2025
Giá cả thị trường ngày 18/10/2025
Giá cả thị trường ngày 17/10/2025
Giá cả thị trường ngày 16/10/2025
Giá cả thị trường ngày 15/10/2025