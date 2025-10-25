Giá cả thị trường ngày 25/10/2025

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Đường kính trắng An Khê
29.000 đồng/ kg
2
Đường lỏng Biên Hoà 400ml
17.000 đồng/ chai
3
Đường mía Biên Hoà
34.000 đồng/ kg
4
Đường kính trắng Biên Hoà
27.000 đồng/ kg
5
Hạt nêm thịt thăn Knorr 900g
84.000 đồng/ gói
6
Hạt nêm nấm hương Knorr 800g
86.000 đồng/gói
7
Bầu
18.900 đồng/kg
8
Bắp cải
12.900 đồng/kg
9
Khoai tây
30.000 đồng/ kg
10
Dầu gội đầu Clear bạc hà
180.000 đồng/chai
11
Nước xả vải Downy 3,5l
199.000 đồng/túi
12
Sáp thơm Oasis đuổi muỗi
36.000 đồng/ lọ
13
Nước lau sàn Sunlight chanh sả 2kg
41.000 đồng/túi
14
Nước lau sàn Lix 3.2lit
59.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 28/10/2025
Giá cả thị trường ngày 27/10/2025
Giá cả thị trường ngày 26/10/2025
Giá cả thị trường ngày 24/10/2025
Giá cả thị trường ngày 23/10/2025
Giá cả thị trường ngày 22/10/2025
Giá cả thị trường ngày 21/10/2025