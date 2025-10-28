Giá cả thị trường ngày 28/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lưới vàng Huỳnh Long
42.000 đồng/kg
2
Dưa bạch kim
42.000 đồng/kg
3
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
4
Đùi gà tỏi
85.000 đồng/kg
5
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
6
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
7
Chân gà
65.000 đồng/kg
8
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
10
Ngô ngọt
13.000 đồng/bắp
11
Rau nhút làm sạch 400g
23.000 đồng/ túi
12
Chả giò tôm Sa kỳ 400g
39.500 đồng/ gói
13
Chả giò nhân xốp tôm thịt Cầu Tre 500g
73.500 đồng/ gói
14
Bánh kem trứng Custas (12 cái)
60.500 đồng/ hộp
15
Bánh nhân kem vị sữa chua
210.000 đồng/kg
16
Kẹo dẻo Boom
8.000 đồng/gói
