Giá cả thị trường ngày 3/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Táo Fuji Nam Phi túi 3kg
199.000 đồng/túi
2
Bông bí (bí nụ)
24.900 đồng/khay 200g
3
Hành củ Hải Dương
7.900 đồng/gói 100g
4
Tiêu xanh
9.900 đồng/gói 50g
5
Nho xanh Shine Muscat
179.000 đồng/450g
6
Dưa chuột baby (lưa leo)
17.000 đồng/500g
7
Thịt thăn bò
190.000 đồng/500g
8
Xương đuôi heo
95.000 đồng/500g
9
Đùi tỏi gà
64.000 đồng/500g
10
Sữa chua uống lên men Bentagen lốc 4 x 85ml
26.200 đồng/lốc
11
Gạo đen Phúc Thọ cây trồng vinaseed hộp 1kg
55.000 đồng/kg
12
Dầu đậu nành Simply
132.000 đồng/chai 2 lít
13
Socola Kitkat Chunky 38g
26.600 đồng/cái
14
Bánh gạo ngọt Richy 315g
42.000 đồng/gói
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 05/4/2026
