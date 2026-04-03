Giá cả thị trường ngày 3/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Táo Fuji Nam Phi túi 3kg

199.000 đồng/túi

2

Bông bí (bí nụ)

24.900 đồng/khay 200g

3

Hành củ Hải Dương

7.900 đồng/gói 100g

4

Tiêu xanh

9.900 đồng/gói 50g

5

Nho xanh Shine Muscat

179.000 đồng/450g

6

Dưa chuột baby (lưa leo)

17.000 đồng/500g

7

Thịt thăn bò

190.000 đồng/500g

8

Xương đuôi heo

95.000 đồng/500g

9

Đùi tỏi gà

64.000 đồng/500g

10

Sữa chua uống lên men Bentagen lốc 4 x 85ml

26.200 đồng/lốc

11

Gạo đen Phúc Thọ cây trồng vinaseed hộp 1kg

55.000 đồng/kg

12

Dầu đậu nành Simply

132.000 đồng/chai 2 lít

13

Socola Kitkat Chunky 38g

26.600 đồng/cái

14

Bánh gạo ngọt Richy 315g

42.000 đồng/gói

