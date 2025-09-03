Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Trà Nestea vị chanh hộp

28.000 đồng/hộp

2

Coca

165.000 đồng/thùng

3

Sữa Ensure Gold

54.000 đồng/chai

4

Đùi gà tỏi

85.000 đồng/kg

5

Thịt ba chỉ CP VietGAP

166.000 đồng/kg

6

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

7

Chân gà

65.000 đồng/kg

8

Bánh nhân kem vị sữa chua

210.000 đồng/kg

10

Bánh Danisa 200g

55.000 đồng/hộp

11

Bánh Custas 282g

73.000đồng/hộp

12

Gạo nếp cái hoa vàng

45.000 đồng/kg

13

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

14

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

15

Phở chay Vifon

6.500 đồng/gói

16

Tàu hũ 200g

30.700 đồng/ gói

