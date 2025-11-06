Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 6/11/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cá đùi gà

140.000 đồng/kg

2

Thịt nạc vai

150.000 đồng/kg

3

Cá ngần

190.000 đồng/kg

4

Thịt ba chỉ CP VietGAP

166.000 đồng/kg

5

Thịt vai không xương

115.000 đồng/kg

6

Sữa chua dẻo phomai Merino

6.000 đồng/túi

7

Sữa milo lúa mạch (180ml)

32.000 đồng/lốc

8

Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml)

33.500 đồng/lốc

9

Xúc xích heo C.P (200g)

25.000 đồng/gói

10

Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng

18.000 đồng/gói

11

Rau húng quế 100g

7.000 đồng/túi

12

Rau diếp cá 100g

7.000 đồng/túi

13

Bầu

18.900 đồng/kg

14

Xà lách thuỷ tinh 200g

16.000 đồng/ túi

15

Đỗ dải áo

20.000 đồng/kg

Giá cả thị trường ngày 6/11/2025


