Giá cả thị trường ngày 6/11/2025

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cá đùi gà
140.000 đồng/kg
2
Thịt nạc vai
150.000 đồng/kg
3
Cá ngần
190.000 đồng/kg
4
Thịt ba chỉ CP VietGAP
166.000 đồng/kg
5
Thịt vai không xương
115.000 đồng/kg
6
Sữa chua dẻo phomai Merino
6.000 đồng/túi
7
Sữa milo lúa mạch (180ml)
32.000 đồng/lốc
8
Sữa ca cao thạch Nuvi (170ml)
33.500 đồng/lốc
9
Xúc xích heo C.P (200g)
25.000 đồng/gói
10
Xúc xích cuốn rong biển sốt kem trứng
18.000 đồng/gói
11
Rau húng quế 100g
7.000 đồng/túi
12
Rau diếp cá 100g
7.000 đồng/túi
13
Bầu
18.900 đồng/kg
14
Xà lách thuỷ tinh 200g
16.000 đồng/ túi
15
Đỗ dải áo
20.000 đồng/kg
Đoàn Kết
