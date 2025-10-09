Giá cả thị trường ngày 9/10/2025

{title}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lướt ruột cam
45.000 đồng/kg
2
Sầu riêng
79.000 đồng/kg
3
Dưa leo baby
35.000 đồng/kg
4
Trứng gà ta
45.000 đồng/chục
5
Ngô ngọt
8.000 đồng/bắp
6
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
7
Ức gà phi lê
82.000 đồng/kg
8
Đùi tỏi gà
90.000 đồng/kg
10
Chân gà
95.000 đồng/kg
11
Nước tương Tam Dương (500ml)
40.000đồng/ chai
14
Nước tương Maggi (700ml)
29.000 đồng/ chai
15
Chao Bông Mai hũ 170g
18.000 đồng/ hũ
Đoàn Kết
