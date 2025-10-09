Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 9/10/2025

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Dưa lướt ruột cam

45.000 đồng/kg

2

Sầu riêng

79.000 đồng/kg

3

Dưa leo baby

35.000 đồng/kg

4

Trứng gà ta

45.000 đồng/chục

5

Ngô ngọt

8.000 đồng/bắp

6

Giò bò Vissan 500gram

135.000 đồng/túi

7

Ức gà phi lê

82.000 đồng/kg

8

Đùi tỏi gà

90.000 đồng/kg

10

Chân gà

95.000 đồng/kg

11

Nước tương Tam Dương (500ml)

40.000đồng/ chai

14

Nước tương Maggi (700ml)

29.000 đồng/ chai

15

Chao Bông Mai hũ 170g

18.000 đồng/ hũ

Đoàn Kết

Việt Long