Giá dầu giảm mạnh khi kỳ vọng khơi thông eo biển Hormuz gia tăng

Giá dầu Brent giao kỳ hạn sụt giảm 14,52 USD (tương đương 13,29%) và chốt phiên ở mức 94,75 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ lao dốc 18,54 USD (16,41%) xuống mức 94,41 USD/thùng.

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau 2 tuần bị gián đoạn do xung đột Mỹ-Israel với Iran. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Giá dầu thế giới đã ghi nhận mức giảm hai con số và rơi xuống dưới mốc 100 USD/thùng trong phiên 8/4, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Diễn biến này thắp lên hy vọng khôi phục hoàn toàn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu - và giúp xoa dịu đáng kể những lo ngại về lạm phát tăng cao cho kinh tế thế giới.

Giới chuyên gia phân tích nhận định đà giảm sốc này xuất phát từ tâm lý lạc quan rằng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khơi thông, sau thông báo về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa phía Mỹ và Iran.

Phía Mỹ xác nhận một phái đoàn ngoại giao sẽ tới Pakistan vào cuối tuần này để tiến hành đàm phán với phía Iran.

Tuy nhiên, giới giao dịch vẫn duy trì sự thận trọng nhất định trước những rủi ro đổ vỡ thỏa thuận.

Công ty nghiên cứu Capital Economics nhận định vấn đề then chốt đối với thị trường hiện nay vẫn là tình trạng thực tế tại eo biển Hormuz. Dù khuôn khổ thỏa thuận cho phép tàu chở dầu lưu thông, các điều khoản bảo đảm an toàn vẫn chưa rõ ràng, khiến nhiều hãng vận tải ngần ngại.

Giới phân tích lưu ý rằng giá dầu thô sẽ vẫn neo cao hơn mức trước xung đột, cho đến khi có bằng chứng rõ ràng về việc bình thường hóa giao thông hàng hải.

Thị trường hiện cũng dồn sự chú ý vào báo cáo lạm phát tháng 3/2026 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 10/4 (giờ địa phương).

Trong khi đó, biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai nếu tác động của cú sốc giá dầu chỉ diễn ra trong ngắn hạn.

Nguồn TTXVN