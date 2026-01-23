Gia tăng bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 do trời rét

{title}
Trong hai ngày (từ 22-23/1), khi thời tiết trên địa bàn tỉnh chuyển rét đậm, rét hại, nhiều cơ sở y tế ghi nhận số bệnh nhân đến khám và điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có xu hướng gia tăng. Đây là bệnh lý thường được gọi là méo miệng, liệt mặt, dễ khởi phát trong điều kiện thời tiết lạnh, đặc biệt khi cơ thể nhiễm lạnh đột ngột.
Bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận gần 10 bệnh nhân, trong đó có cả người trên 90 tuổi, trẻ nhỏ gần 1 tuổi và cả phụ nữ đang mang thai, cho con bú... Theo các bác sĩ, bệnh thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện như: Méo miệng, mắt nhắm không kín, ăn uống khó khăn, nói ngọng.
Nguyên nhân chủ yếu do nhiễm lạnh đột ngột, đặc biệt ở người có thói quen đi ra đường sớm, tắm khuya, ngủ quạt hoặc dùng điều hòa lạnh...
Bệnh nhân nữ 37 tuổi đang mang thai 31 tuần tuổi bị liệt dây thần kinh số 7.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu bất thường ở vùng mặt, người dân cần đến cơ sở y tế sớm, tuyệt đối không tự ý xoa bóp, châm cứu tại nhà khi chưa có chỉ định. Đồng thời, cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ; hạn chế tiếp xúc gió lạnh và nâng cao sức đề kháng để phòng bệnh hiệu quả trong mùa đông.
Hiện nay, phương pháp điều trị tối ưu đối với bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 là phải kết hợp y học cổ truyền phục hồi chức năng và dùng thuốc uống hoặc tiêm để cải thiện tình trạng bệnh.
Gia Thái - Hoài Vũ
