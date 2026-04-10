Giá vàng hôm nay 10/4/2026: Đảo chiều, vàng miếng SJC và nhẫn khả năng lại tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 10/4/2026 bật tăng dữ dội trên thị trường quốc tế. Giá vàng trong nước sau khi giảm mạnh về mốc 171,5 triệu đồng/lượng có khả năng tăng cao trở lại.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/4/2026

Lúc 6h42 ngày 10/4, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.760 USD/ounce.

Lúc 22h ngày 9/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.765 USD/ounce, tăng 0,95% trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.790 USD/ounce. Đến 22h38', giá vàng thế giới tăng vọt hơn 70 USD lên sát 4.800 USD/ounce.

Dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy tăng trưởng GDP quý IV/2025 chỉ đạt 0,5%, giảm so với mức 0,7% theo ước tính trước đó và thấp hơn nhiều so với mức 1,4% ban đầu.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (Core PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ – tăng 0,4% trong tháng 2, giữ nguyên so với tháng 1. Tính theo năm, Core PCE tăng 3,0%, giảm nhẹ so với mức 3,1% trước đó và phù hợp với dự báo. Lạm phát toàn phần tăng 0,3% trong tháng và giữ nguyên ở mức 2,8% so với cùng kỳ.

Dữ liệu tiêu dùng cho thấy dấu hiệu suy yếu khi chi tiêu cá nhân chỉ tăng 0,5% trong tháng 2, thấp hơn mức dự báo 0,6%. Thu nhập cá nhân bất ngờ giảm 0,1%, trái ngược với mức tăng 0,4% của tháng trước.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Phạm Hải

Ở diễn biến khác, thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sự phân hóa. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 4/4 đạt 219.000 đơn, cao hơn dự báo 210.000 đơn và tăng so với mức điều chỉnh 203.000 đơn của tuần trước. Trong khi đó, số đơn tiếp tục nhận trợ cấp giảm xuống 1,794 triệu, thấp hơn kỳ vọng 1,84 triệu và mức 1,832 triệu của tuần trước.

Tính trung bình 4 tuần, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 209.500 đơn, tăng nhẹ so với mức 208.000 đơn trước đó nhưng vẫn thấp hơn dự báo 216.000 đơn, cho thấy thị trường lao động nhìn chung vẫn duy trì ổn định.

Các dữ liệu kinh tế hiện phản ánh bức tranh “đình lạm nhẹ”, khi tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại nhưng lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Điều này chưa tạo động lực rõ ràng để giá vàng bứt phá trong ngắn hạn.

Trong khi đó, giá dầu thô duy trì ở mức cao do căng thẳng địa chính trị kéo dài, làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục neo ở vùng cao, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/4/2026

Nếu giá thế giới giữ vững đà tăng đến lúc mở cửa, giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn ngày 10/4 có thể tăng rất mạnh.

Ngày 9/4, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC cũng giảm tương tự, niêm yết ở mức 168–171 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 167,5–171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Dự báo giá vàng

Ông Chris Mancini, đồng quản lý danh mục tại Gabelli Gold Fund, nhận định giá vàng đã điều chỉnh kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, qua đó cho thấy vai trò thanh khoản của vàng trong thời kỳ khủng hoảng.

Theo ông, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước vùng Vịnh có thể phải bán vàng để bù đắp chi phí trong bối cảnh nguồn thu từ năng lượng bị gián đoạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nợ công toàn cầu gia tăng và chi tiêu quốc phòng tăng mạnh, sức hấp dẫn của vàng vẫn có xu hướng tăng lên.

Bên cạnh đó, xu hướng “phi USD hóa” trong dự trữ toàn cầu cũng được xem là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho kim loại quý. Những thay đổi trong trật tự tài chính toàn cầu có thể thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản dự trữ thay thế.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu áp lực khi lãi suất duy trì ở mức cao và đồng USD chưa suy yếu rõ rệt. Thị trường vì vậy có thể tiếp tục biến động mạnh dưới tác động của các yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Ông Mancini cho rằng giá vàng có thể dao động trong biên độ rộng thời gian tới, với xu hướng ngắn hạn thiên về tích lũy và điều chỉnh, trong khi triển vọng dài hạn vẫn tích cực, hướng tới các mốc cao hơn như 6.000 USD/ounce.

Theo vietnamnet.vn