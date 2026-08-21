Giá vàng hôm nay 21-8: SJC tăng mạnh 3,3 triệu đồng/lượng

{title}
{publish}
{head}
Giá vàng miếng SJC sáng 21-8 bật tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 143-146 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vượt 4.500 USD/ounce, tiếp tục hỗ trợ đà tăng của thị trường trong nước.
Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143– 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143– 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Thương hiệu Bảo tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 143– 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 143 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4,4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 143 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Vàng thế giới tiếp tục tăng
Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.525,9 USD/ounce, tăng 23 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.300 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Theo Charlie Morris, Giám đốc đầu tư kiêm nhà sáng lập ByteTree, các hoạt động nới lỏng định lượng quy mô lớn của Chính phủ Mỹ đang hỗ trợ giá vàng, đồng thời mở ra dư địa tăng giá trong thời gian tới.
Trong báo cáo Atlas Pulse Gold mới nhất, Morris cho rằng chiến lược mới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tăng gấp đôi lượng mua trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, nhằm góp phần duy trì chi phí vay của Chính phủ ở mức thấp. “Xu hướng của vàng đang được cải thiện”, Morris nhận định, đồng thời cảnh báo nền kinh tế có thể đối mặt với nguy cơ “lạm phát đình trệ”.
Về kỹ thuật, theo Kitco, mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng giao ngay là vượt vùng kháng cự 4.595 USD/ounce, hướng tới 4.778 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.447 USD/ounce, giá vàng có thể lùi về 4.320 USD/ounce và sâu hơn là 4.228 USD/ounce. Hiện các ngưỡng kỹ thuật đáng chú ý của vàng nằm tại vùng kháng cự 4.595-4.778 USD/ounce và vùng hỗ trợ 4.447-4.320 USD/ounce.
https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-21-8-sjc-tang-manh-3-3-trieu-dong-luong-1217491.html
Theo hanoimoi.vn
baophutho.vn Với mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,18%, Phú Thọ đã tạo được nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số...
baophutho.vn Hội nhập quốc tế đang trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương, từ chất lượng môi trường đầu tư, hạ tầng, nguồn nhân lực đến...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa phê duyệt thêm 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu...
baophutho.vn Sau thời gian triển khai, Dự án Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ đang bước vào giai đoạn nước rút. Với khoảng 93% khối lượng công việc...
baophutho.vn Chiều 20/8, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết...
baophutho.vn Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những năm qua, tỉnh tập...
Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi vàng thế giới tăng mạnh, vượt mức 4.500 USD/ounce, khiến chênh lệch giữa hai thị...