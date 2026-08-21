Phú Thọ chủ động hội nhập, vững bước phát triển

Hội nhập quốc tế đang trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương, từ chất lượng môi trường đầu tư, hạ tầng, nguồn nhân lực đến khả năng đổi mới công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Với không gian phát triển mới sau hợp nhất, Phú Thọ đang chủ động chuyển từ “mở cửa để thu hút” sang “chủ động kết nối để phát triển”, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, hướng đến mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

7 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 24,3% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,18%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,53 tỷ USD, tăng 39,7%, bằng 79,8% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 41,9 tỷ USD, tăng 65,2%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ và vượt 18,9% kế hoạch năm. Toàn tỉnh có hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới và 730 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Đằng sau những con số ấy là sự dịch chuyển ngày càng rõ nét của nền kinh tế địa phương trong chuỗi sản xuất, thương mại và đầu tư quốc tế. Nếu như trước đây, hội nhập thường được nhìn từ góc độ doanh nghiệp đưa hàng hóa ra nước ngoài, thì nay phạm vi đã rộng hơn nhiều. Một địa phương muốn hội nhập hiệu quả phải có khả năng thu hút dòng vốn chất lượng, tiếp nhận công nghệ mới, phát triển công nghiệp hỗ trợ, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc tế, tổ chức logistics hiệu quả và tạo dựng môi trường kinh doanh đủ sức cạnh tranh. Đây cũng là lý do Phú Thọ không đặt mục tiêu hội nhập chỉ ở việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 36,8 tỷ USD; năm 2026, ngành Công Thương đặt mục tiêu 39,5 tỷ USD. Đến hết tháng 7, tỉnh đã đạt 31,53 tỷ USD, tạo dư địa quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế biến động nhanh, những yêu cầu mới từ các thị trường lớn cũng đang làm thay đổi cách thức cạnh tranh. Các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, môi trường, trách nhiệm xã hội, an toàn lao động và minh bạch chuỗi cung ứng ngày càng trở thành điều kiện để hàng hóa có thể đi xa. Vì vậy, hội nhập thực chất cũng chính là quá trình nâng cấp năng lực sản xuất và quản trị của doanh nghiệp.

Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới không chỉ diễn ra tại các khu công nghiệp mà đang lan tỏa sang nông nghiệp, du lịch, logistics, thương mại điện tử và nhiều lĩnh vực khác. Với không gian phát triển rộng hơn sau hợp nhất, Phú Thọ có thêm nhiều lợi thế về hạ tầng, tài nguyên, thị trường và khả năng liên kết vùng để tham gia sâu hơn vào các dòng chảy kinh tế quốc tế.

Điều quan trọng, theo ông Tuấn, là chính quyền phải đồng hành cùng doanh nghiệp theo cách thiết thực hơn. Không chỉ xúc tiến thương mại, tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Phú Thọ trong quá trình hội nhập là tư duy thu hút đầu tư đang chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng. Không gian phát triển mới giúp tỉnh có quy mô thị trường, quỹ đất công nghiệp, hạ tầng và hệ sinh thái sản xuất đa dạng hơn. Nhưng trong cuộc cạnh tranh thu hút nguồn lực quốc tế hiện nay, những lợi thế truyền thống không còn đủ. Các tập đoàn toàn cầu ngày càng quan tâm đến chất lượng hạ tầng, khả năng cung ứng linh kiện, nguồn nhân lực, mức độ chuyển đổi số, tiêu chuẩn môi trường và tính ổn định của môi trường đầu tư. Bởi vậy, muốn trở thành điểm đến của dòng vốn mới, Phú Thọ phải đồng thời nâng cấp cả “phần cứng” và “phần mềm” của nền kinh tế. Từ các khu công nghiệp tập trung, mạng lưới cụm công nghiệp đến hệ thống logistics đang từng bước hoàn thiện, tỉnh đang hình thành những điều kiện cần thiết để kết nối sản xuất địa phương với thị trường trong nước và quốc tế. Trong đó, định hướng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, vật liệu mới, logistics và năng lượng sạch đang mở ra cơ hội nâng cấp chất lượng tăng trưởng.

Đầu tháng 8/2026, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đón, làm việc với đoàn doanh nghiệp Brazil tìm hiểu môi trường đầu tư trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn. Hoạt động này cho thấy xúc tiến đầu tư của Phú Thọ ngày càng hướng đến những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Theo ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, điểm khác biệt của Phú Thọ hiện nay không chỉ nằm ở quỹ đất hay chính sách ưu đãi mà đang được tạo dựng từ môi trường kinh doanh thuận lợi, hạ tầng kết nối đồng bộ và hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh. Đây là những yếu tố quan trọng để tỉnh có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ góc độ doanh nghiệp, yêu cầu hội nhập cũng đang được nhìn nhận ngày càng thực chất. Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, đơn vị có nhiều sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước đón nhận là ví dụ điển hình. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác, doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền tự động hóa, số hóa quy trình quản lý chất lượng và xây dựng hệ thống truy xuất dữ liệu sản phẩm theo thời gian thực.

Ông Đỗ Văn Doanh, Giám đốc Công ty cho rằng, nếu không thích ứng kịp thời với xu thế thời đại, doanh nghiệp sẽ tụt hậu, thậm chí bị đào thải. Đó cũng là câu chuyện chung của cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ. Hội nhập mở ra thị trường rộng lớn nhưng đồng thời tạo ra một cuộc sàng lọc mạnh mẽ. Doanh nghiệp nào chủ động đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Ngược lại, mô hình sản xuất dựa chủ yếu vào lợi thế chi phí thấp và gia công đơn giản sẽ ngày càng khó cạnh tranh. Vì vậy, chủ động hội nhập phải bắt đầu từ việc xây dựng một hệ sinh thái kinh tế có khả năng thích ứng cao. Chính quyền tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành, hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và logistics; doanh nghiệp chủ động đầu tư công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các cơ sở đào tạo đổi mới chương trình theo nhu cầu của thị trường lao động và các chuỗi sản xuất quốc tế.

Quang Nam