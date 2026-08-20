Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm việc với Ngân hàng Tái thiết Đức

Chiều 20/8, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về việc giám sát tiến độ thực hiện Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình (cũ). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hoà Bình (cũ) sử dụng vốn ODA vay Ngân hàng KfW - CHLB Đức, có tổng mức đầu tư 688,7 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 507,3 tỷ đồng, vốn đối ứng 181,4 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho khu vực các phường trung tâm thuộc thành phố Hòa Bình (cũ), gồm các hạng mục: Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm; hệ thống mạng thu gom nước thải (gồm 5 gói thầu); hạ tầng đấu nối hộ gia đình.

Theo báo cáo tiến độ, Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm thuộc dự án đã hoàn thành 100% khối lượng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục về môi trường, nhà máy sẽ được vận hành thử trong thời gian 90 ngày, dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Đối với hệ thống mạng thu gom nước thải, gói thầu số 2 đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng; gói thầu số 3 hoàn thành 100% khối lượng. Các gói thầu còn lại đã được cắt giảm phần khối lượng chưa thi công theo quyết định điều chỉnh dự án trước đây. Về nguồn vốn, lũy kế kế hoạch vốn đã giao đến hết năm 2026 là 672,367 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến ngày 30/7/2026 đạt 427,689 tỷ đồng.

Đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về phương án quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành; tổ chức vận hành thử Nhà máy xử lý nước thải; phương án tiếp nhận, xử lý nước thải thu gom tại khu vực bờ trái sông Đà; việc điều chỉnh, cắt giảm một số hạng mục chưa phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng hệ thống thoát nước và hiệu quả đầu tư, Ban Quản lý dự án đề xuất điều chỉnh, cắt giảm một số hạng mục chưa thi công; đồng thời kiến nghị không triển khai thêm hạng mục đấu nối hộ gia đình do hệ thống hiện tại đã bảo đảm thu gom nước thải về nhà máy xử lý.

Các bên cũng trao đổi về phương án xử lý nước thải khu vực bờ trái sông Đà, tiến độ vận hành sau đầu tư, giải ngân vốn và xử lý những tồn tại tại các gói thầu thuộc hệ thống mạng thu gom nước thải.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận các ý kiến trao đổi của Đoàn công tác KfW và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức quản lý, vận hành các công trình của dự án phải được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả sau khi bàn giao. Đối với những nội dung còn vướng mắc, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp, tìm giải pháp tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình tiếp tục rà soát kỹ các hạng mục đề xuất điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định và thống nhất với Ngân hàng KfW; khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu gom, tổ chức vận hành chạy thử và đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải theo kế hoạch.

Đồng chí giao các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án quản lý, vận hành và giá dịch vụ xử lý nước thải, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chủ động tham mưu phương án hỗ trợ từ ngân sách trong thời gian đầu vận hành, bảo đảm công trình hoạt động ổn định, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng KfW đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, bảo đảm dự án hoàn thành theo kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, từng bước nâng cao năng lực thu gom, xử lý nước thải, góp phần cải thiện môi trường đô thị Hòa Bình.

Đức Anh