Hiệu quả chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đẩy mạnh chương trình tín dụng ưu đãi về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Lập Thạch đã giúp hàng nghìn hộ dân được sử dụng nước sạch và có công trình vệ sinh đạt chuẩn. Đây là điểm tựa vững chắc giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời chung tay hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch giải ngân vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho khách hàng.

Tiếp thêm nguồn lực cho người dân các xã Lập Thạch, Liên Hòa, Thái Hòa, Sơn Đông, Tiên Lữ và Hợp Lý xây dựng, cải tạo hệ thống nước sạch và khu vệ sinh đạt chuẩn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch đã tích cực triển khai chương trình cho vay ưu đãi theo Quyết định số 62 và Quyết định số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện cấp NS&VSMTNT.

Để dòng vốn chính sách đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, ngân hàng đã phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, thẩm định, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay; tư vấn các hộ vay vốn sử dụng, xây dựng các công trình. Qua 20 năm (2006 - 2026) đồng hành, chương trình tín dụng ý nghĩa này đã trở thành bệ đỡ giúp hàng nghìn gia đình thay đổi điều kiện sống. Nguồn vốn giải ngân được người dân sử dụng hiệu quả để cải tạo giếng khoan, xây nhà vệ sinh tự hoại hay lắp đặt bể biogas bảo vệ môi trường. Hiện, tổng dư nợ của chương trình đạt 286 tỷ đồng.

Là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách, bà Hà Thị Lý, xã Hợp Lý phấn khởi chia sẻ: “Nguồn vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch đã tiếp thêm nguồn lực để gia đình tôi đầu tư hệ thống giếng khoan, đường ống dẫn nước và xây dựng công trình vệ sinh khép kín. Giờ đây, nỗi lo bệnh tật từ nguồn nước ô nhiễm đã không còn, sinh hoạt hằng ngày của gia đình thuận tiện và văn minh hơn rất nhiều. Mong rằng nhà nước tiếp tục duy trì chương trình và xem xét nâng mức cho vay để nhiều hộ khó khăn khác có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch khẳng định: Chương trình tín dụng NS&VSMTNT là chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn của Đảng, Nhà nước. Chính sách này đã thực sự đi vào lòng dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân. Nguồn vốn chính sách không chỉ góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm của các địa phương như giảm nghèo bền vững, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn quốc gia và sở hữu công trình vệ sinh hợp chuẩn, mà còn mang lại những giá trị cộng đồng to lớn. Cụ thể, chương trình giúp đẩy lùi, hạn chế các dịch bệnh lây lan qua nguồn nước như thương hàn, tiêu chảy, lỵ, tả... Từ đó, từng bước hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc xóa bỏ các tập quán sinh hoạt lạc hậu, thiếu vệ sinh đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về chất lượng sống giữa nông thôn và thành thị. Được tiếp cận nước sạch và hạ tầng vệ sinh an toàn chính là nền tảng cốt lõi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy các địa phương cán đích nông thôn mới bền vững.

Để nguồn vốn chính sách tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả và lan tỏa giá trị nhân văn này, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lập Thạch tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm. Trước hết, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiến hành rà soát, nắm bắt kịp thời nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình, đồng thời tối ưu hóa quy trình thủ tục tại các điểm giao dịch xã để người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa phát thanh và các buổi sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, tích cực xây dựng các công trình đạt chuẩn bảo vệ sức khỏe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình trước, trong và sau khi cho vay, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý tổ tại cơ sở.

Việc khơi thông và quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ giải ngân, mà được đặt trong mục tiêu chiến lược dài hạn nhằm gắn kết chặt chẽ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần làm thay đổi căn bản, bền vững diện mạo các vùng quê.

Trần Tỉnh