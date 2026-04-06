Giá vàng hôm nay (6-4): Vàng thế giới lao dốc

Giá vàng hôm nay (6-4): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trải qua một tuần giao dịch tăng mạnh; giá vàng miếng hiện đang được bán ra ở mức 174,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm mạnh về sát ngưỡng 4.600 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cùng giao dịch vàng miếng ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với hôm qua.

Riêng vàng miếng SJC mua vào cao hơn 500.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra),

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 6-4 như sau: Vàng miếng Sáng 5-4 Sáng 6-4 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 171,5 174,5 171,5 174,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 171 174,5 171 174,5 - - DOJI 171 174,5 171 174,5 - - PNJ 171 174,5 171 174,5 - - Bảo Tín Minh Châu 171 174,5 171 174,5 - - Phú Quý 171 174,5 171 174,5 - -

Như vậy, giá vàng trong nước tăng đến 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn; mức chênh lệch bán ra - mua vào là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (6-4): Giá vàng miếng hiện đang được bán ra ở mức 174,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu không có biến động so với hôm qua.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào đối với vàng nhẫn 99,99 ở mức 168,3 triệu đồng/lượng.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

PNJ cũng không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn, với mức 169,4 - 172,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng đi ngang so với hôm qua, niêm yết ở ngưỡng 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý không có biến động so với hôm qua, giao dịch ở mức 171 - 174 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giảm gần 50 USD/ounce, hiện đang neo ở mức 4.627 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng.

Theo nhận định từ các chuyên gia, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục theo sát diễn biến thế giới. Tuy nhiên, giá vàng trong nước đang “rung lắc” mạnh hơn so với mức biến động của thị trường thế giới. Dự báo, giá vàng sẽ tiếp tục giảm nhẹ, trong bối cảnh thị trường chịu tác động mạnh từ chính sách tiền tệ và địa chính trị.

Thị trường hiện đang đặc biệt chú ý đến các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều tín hiệu cho thấy tình hình năng lượng sẽ sớm được giải quyết. Điều này đang gây áp lực lên giá vàng và bạc, do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng trở nên kém rõ ràng hơn.

Dù thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, vàng lại gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao, vì đây là tài sản không sinh lãi. Tính từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào ngày 28-2, giá vàng giao ngay đã giảm đến 13%.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, phần lớn giới chuyên gia cho rằng, rủi ro tăng và giảm giá vàng đang ở mức tương đối cân bằng, trong bối cảnh thị trường vàng thế giới phản ứng rất nhanh với các tuyên bố chính trị, đặc biệt là những tín hiệu liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý tích cực hơn, với tỷ lệ dự báo giá vàng đi lên chiếm ưu thế. Theo đó, dù thị trường có thể còn xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn, giá vàng vẫn đang nhận được lực đỡ từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro, do đó các nhịp giảm sâu có thể tiếp tục được xem là cơ hội để dòng tiền quay lại. Về dài hạn, các yếu tố như lạm phát, nợ công toàn cầu và bất ổn địa chính trị vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng của kim loại quý.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2,724 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,827 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,359 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,389 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,361 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,395 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,918 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,923 triệu đồng/ounce (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.

Theo qdnd.vn