Nghị quyết 68 mở lối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 42 nghìn doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 96%, riêng doanh nghiệp siêu nhỏ khoảng 70%. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân, với định hướng thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.

Doanh nghiệp chủ động thích ứng, nắm bắt cơ hội

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Công ty Cổ phần du lịch và Thương mại Tsubame những năm gần đây từng bước mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ tới du khách trong và ngoài nước.

Bà Trần Thị Thanh - Giám đốc Công ty nhận định, Nghị quyết 68 mở ra hướng đi rõ ràng hơn cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ - nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng. Chính sách này tạo thêm niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường.

Theo đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị văn hóa địa phương, tăng cường liên kết vùng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá và tiếp cận khách hàng. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng các sở, ngành tiếp tục đồng hành, sớm cụ thể hóa chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển lâu dài.

Lãnh đạo doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm quà tặng tới khách hàng.

Cùng chung quan điểm, Công ty TNHH Phát triển Mái Nhà Việt - đơn vị thi công, lắp ghép kết cấu thép - đang từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Trần Văn Hà - Giám đốc Công ty cho rằng, Nghị quyết 68 sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong mở rộng sản xuất, nhất là khi khả năng tiếp cận nguồn vốn và thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ cũng đặt ra không ít áp lực, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực, thích ứng linh hoạt.

Từ thực tế đó, doanh nghiệp mong muốn các cấp, ngành sớm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đặc biệt trong phê duyệt dự án đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất.

Lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi, kiểm tra sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Hiệp hội doanh nghiệp phát huy vai trò cầu nối

Từ thực tiễn hoạt động, vai trò của các tổ chức đại diện doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Năm 2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai Nghị quyết 68, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Thông qua các kênh như website, Zalo và đối thoại trực tiếp, Hiệp hội kịp thời tiếp nhận, tổng hợp những vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực thủ tục hành chính, đất đai, thuế, tín dụng; từ đó kiến nghị với tỉnh để từng bước tháo gỡ.

Bên cạnh đó, Hiệp hội tích cực tham gia góp ý, phản biện chính sách; tổ chức các lớp đào tạo về quản trị, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cho rằng, Nghị quyết 68 sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó, Hiệp hội có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả đại diện, kịp thời phản ánh và đề xuất chính sách sát với thực tiễn.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ổn định hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nguyễn Toàn