Giá vàng ngày 13/4: Trong nước, thế giới đồng loạt giảm mạnh khi đàm phán Mỹ-Iran thất bại

Giá vàng thế giới hôm nay (13/4) giảm mạnh xuống mức 4.711 USD/ounce sau khi đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thất bại. Trong nước, giá vàng các thương hiệu cũng đồng loạt giảm theo giá thế giới; vàng miếng SJC bán ra ở mức 171,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, sáng nay (13/4), giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm cả triệu đồng/lượng theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 13/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 168,2 triệu đồng/lượng, bán ra 171,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng miếng bằng giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng PNJ hiện mua vào ở mức 168,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 171,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,1 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng hơn 21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 13/4, giá vàng thế giới giảm 35,3 USD/ounce so kết phiên trước đó xuống mức 4.711,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay giảm xuống giao dịch quanh mức 4.700 USD do đang chịu áp lực trong ngắn hạn khi đồng USD và giá dầu thô tăng giá trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thất bại.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong biên độ rộng khi diễn biến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran liên tục thay đổi và khó đoán định.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management chia sẻ với Kitco News rằng, ông không muốn tham gia vào giao dịch vàng trong bối cảnh hiện tại.

Theo vị chuyên gia, giá vàng dường như đã ổn định sau đợt tăng giá mạnh mẽ vừa qua. “Kim loại quý này đã tăng giá mạnh mẽ từ 3.200 USD, 3.300 USD lên 5.300 USD chỉ trong vòng 6 tháng và cần điều chỉnh, ổn định lại.

Cieszynski đang giữ lập trường trung lập về vàng trong ngắn hạn nhưng ông nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là ông cho rằng giá sẽ ổn định, mà là nhịp tăng giảm lớn (lên tới cả trăm USD hằng ngày), rất khó dự đoán trong bối cảnh không ai có thể đoán được diễn biến bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và giá vàng thậm chí có thể thay đổi tăng giảm vài ba lần trong một ngày.

Mới đây, 14 chuyên gia đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, trong đó, 7 chuyên gia Phố Wall-Wall Street (tương đương 50%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 2 nhà phân tích (14%) cho rằng giá sẽ giảm; 5 người còn lại (36%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Trong khi đó, 32 nhà đầu tư (tương đương 63%) trong số 51 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính-Main Street tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 10 nhà đầu tư khác (20%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 9 người còn lại (18%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ xuống mức 98,96 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,348%; hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm hơn 1% sau khi đàm phán với Iran thất bại; giá dầu thế giới tăng mạnh vượt 100 USD/thùng, giao dịch ở mức 101,60 USD/thùng đối với dầu Brent và 104,13 USD/thùng với dầu WTI.

