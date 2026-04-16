Giá vàng trong nước đảo chiều sụt giảm sáng 16/4

Đầu phiên sáng 16/4, giá vàng SJC mua vào và bán ra là 168,5 - 172,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mua vào và 1 triệu đồng/lượng bán ra. Đặc biệt khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra là 4 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Mua vào - bán ra chênh nhau 4 triệu đồng/lượng

Tại hệ thống Phú Quý, giá vàng SJC mua vào và bán ra là 168,5 - 172,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng mua vào và 1 triệu đồng/lượng bán ra so với cuối phiên ngày 15/4.

Còn cơ sở Mi Hồng, giá bán ra giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước với mức bán ra là 175,4 triệu đồng/lượng, còn mua vào là 173,4, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên cuối ngày 15/4.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua và bán tại SJC lại bị đẩy lên 4 triệu đồng/lượng từ mức 3 triệu đồng trước đó. Điều này đẩy người mua lập tức lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng khi mua vào.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được giảm 1,5 triệu đồng/lượng khi mua vào 168,2 triệu đồng/lượng, bán ra giảm 1 triệu đồng còn 172,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng bằng vàng miếng, lên 4 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý cũng giảm vàng nhẫn 1,1 triệu đồng khi mua vào xuống 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng...

Giá vàng thế giới ổn định, chờ đợi triển vọng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Vàng miếng tại Aichi, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khoảng 6 giờ ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.802 USD/ounce, giảm mạnh 70 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm 15/4 (4.872 USD/ounce).

Vào lúc 21 giờ 12 phút tối 15/4 giờ New York (tức 8 giờ 12 phút giờ Việt Nam ngày 16/4), theo dữ liệu trên Kitco.com, giá vàng giao ngay ở mức 4.829,7 USD/ounce, tăng 0,83%. Trong phiên, giá vàng dao động trong biên độ từ 4.786,3 đến 4.872 USD/ounce. Giá vàng trong phiên dao động trong biên độ hẹp, với lực mua bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ tạo xu hướng tăng bền vững.

Trong phiên giao dịch ngày 15/4, giá vàng thế giới giảm nhẹ so với mức cao nhất trong vòng một tháng qua, khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến xoay quanh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Các nhà phân tích nhận định diễn biến giá vàng trong những ngày tới sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) nhận định với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng trên thực tế cả giá cổ phiếu và vàng đều phản ứng với diễn biến của giá dầu.

Giá cổ phiếu thế giới đã tiến gần đến mức cao kỷ lục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong hai ngày tới. Trong khi đó, theo kênh CNBC (Mỹ), giá dầu ổn định trong phiên giao dịch ngày 15/4, sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó do thị trường ngày càng lạc quan hơn về khả năng giải quyết xung đột ở Trung Đông bằng con đường ngoại giao. Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iran có thể nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới.

Cùng ngày, ngân hàng Goldman Sachs lưu ý rằng tình trạng gián đoạn sản xuất dầu thô ở Trung Đông dường như ít nghiêm trọng hơn so với dự đoán ban đầu. Họ ước tính khu vực vịnh Ba Tư chỉ dừng sản xuất trung bình khoảng 8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3, thấp hơn so với dự báo trước đó và thấp hơn so với mức ước tính 10 triệu thùng mỗi ngày của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Giá vàng đã giảm gần 10% kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran vào ngày 28/2 khiến giá dầu tăng vọt. Vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời này. Theo công cụ FedWatch, các nhà đầu tư nhận thấy có 32% khả năng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Ngày càng có nhiều người lạc quan rằng sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Trung Đông và điều này đang mang ổn định trở lại cho thị trường. Tuy nhiên, vàng không được hưởng lợi từ tâm lý cải thiện trên thị trường tài chính toàn cầu.

Bình luận với Kitco News, nhà phân tích thị trường Michael Brown tại Pepperstone đánh giá rằng mức giá 4.800 USD/ounce là rào cản đầu tiên mà vàng cần vượt qua để tạo thêm niềm tin lạc quan trong giới đầu tư. Ông Brown lưu ý thêm rằng mặc dù thị trường đang hướng tới thỏa thuận hòa bình tiềm năng, các nhà đầu tư vàng vẫn thận trọng hơn một chút. Ông cho rằng thị trường vàng vẫn cần phải vượt qua giai đoạn đầu cơ thổi phồng dẫn đến giá lên mức cao kỷ lục vào tháng 1/2026.

Ông Brown lập luận: “Tôi cho rằng triển vọng của vàng phụ thuộc vào việc xung đột ở Trung Đông tiếp tục đi theo hướng giảm leo thang như chúng ta thấy hiện nay. Nếu xu hướng đó tiếp diễn trong thời gian tới, tôi dự báo vàng thỏi sẽ tiếp tục được hỗ trợ và xu hướng tăng giá sẽ diễn ra”.

Trong thời gian tới, ông Brown nhận định vàng có thể “tỏa sáng trở lại” khi trọng tâm không còn là cuộc khủng hoảng hiện tại, mà chuyển sang câu hỏi “thiệt hại thực sự lớn đến đâu”.

Ông nói thêm rằng nền kinh tế Mỹ đang có nền tảng vững hơn để vượt qua cơn bão kinh tế lần này.Theo nhà phân tích Edward Meir của công ty tài chính Marex, giá vàng đang phản ứng trong ngắn hạn với các diễn biến tại Trung Đông, khi thị trường kỳ vọng hai bên sẽ quay lại bàn đàm phán. Nếu đàm phán lại đổ vỡ, thị trường có thể quay lại trạng thái trước khi ngừng bắn, với giá vàng giảm, đồng USD mạnh hơn và thị trường chứng khoán giảm.

Theo baotintuc.vn