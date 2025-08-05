Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025: Cơ hội lớn cho Việt Nam

Với lợi thế sân nhà, lực lượng hùng hậu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2025.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đăng quang trên sân nhà tại giải đấu năm nay. Ảnh: VFF

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 là mục tiêu quan trọng trong năm 2025, bên cạnh kỳ SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan. Giải có sự tham dự của 8 đội. Bảng A gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Các đội U23 Australia, Timor Leste, Philippines và Myanmar nằm ở bảng B.

Tại giải đấu năm nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung được kỳ vọng sẽ lấy lại vinh quang, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Với những nhân tố chủ lực, đầy kinh nghiệm ở cả 3 tuyến như thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Mỹ Anh, tiền vệ Dương Thị Vân, tiền đạo Phạm Hải Yến, Huỳnh Như, Thanh Nhã thì các nhân tố trẻ như tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự... cùng yếu tố sân nhà, Việt Nam có cơ hội đăng quang để san bằng 4 lần vô địch của người Thái.

Sân Việt Trì - nơi từng tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, cũng sẽ là địa điểm diễn ra 2 trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết của Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng đấu cùng tuyển nữ Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng được nhận định là đối thủ khó chơi và sẽ là đội cạnh tranh ngôi nhất bảng A với tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, tại AFF Cup nữ lần này, đội bóng của HLV Futoshi Ikeda sẽ không có lực lượng mạnh nhất.

Do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, Thái Lan không thể triệu tập những cầu thủ chủ chốt đang thi đấu ở nước ngoài. HLV Futoshi Ikeda chỉ có thể triệu tập các cầu thủ đang thi đấu trong nước, một số trong đó còn rất trẻ, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều.

Thái Lan cũng đã “nhập khẩu” nhiều nhân tố Thái kiều để nâng tầm sức mạnh. Nhân sự của đội Thái Lan sang Việt Nam lần này có tiền vệ Julie Gronning (đang chơi cho CLB Wasatch SC, Mỹ), chân chuyền nguy hiểm Chatchawan Rodthong (23 tuổi), tiền vệ năng động Pluemjai Sontisawat, tiền đạo Madison Jade Casteen (Học viện NC Courage, Mỹ), tiền đạo giàu kinh nghiệm Taneekarn Dangda (cao 1,74 m), hay tiền đạo trẻ Pattaranan Aupachai (23 tuổi)...

Trong khi đó, tuyển nữ Indonesia và tuyển nữ Campuchia đều dưới tầm tuyển nữ Việt Nam. Thống kê cho thấy trong 16 lần gặp hai đội bóng này, tuyển nữ Việt Nam đều toàn thắng.

Tại giải đấu năm nay, tuyển nữ Indonesia được nhận định là ẩn số khi đang tích cực nhập tịch cầu thủ. Trong danh sách 23 cầu thủ lần này, tuyển nữ Indonesia có 3 cầu thủ nhập tịch gồm 2 tiền đạo Isa Warps, Estella Loupattij và hậu vệ Noa Leatomu.

Tại bảng B, ĐKVĐ Philippines được đánh giá là không quá khó để có vé đi tiếp. Tuyển nữ Philippines được nhận định là đối thủ chính của Việt Nam trong cuộc đua giành chức vô địch tại giải năm nay.

Tuyển nữ Philippines sang Việt Nam dự ASEAN Cup nữ 2025 với lực lượng được rất mạnh, trong danh sách tập trung có đến 12 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Nhiều cầu thủ tuyển nữ Philippines đang chơi bóng tại Mỹ, nơi có nền bóng đá nữ phát triển hàng đầu thế giới.

Rất nhiều cầu thủ Philippines mang 2 quốc tịch Mỹ - Philippines rất đáng chú ý như hậu vệ Malea Cecar, Aaliyah Shinaman, tiền vệ Alesandrea, Isabella Alamo, các tiền đạo Nina Mathelus, Chanler Mcdaniel...

Tuyển nữ Philippines đã có sự tiến bộ và ổn định ở những giải đấu quốc tế gần đây. Họ vào bán kết Asian Cup 2022, dự vòng chung kết Asian Cup 2026, dự World Cup 2023 và vô địch AFF Cup nữ 2022. Tại bán kết AFF Cup nữ 2022, Philippines thắng tuyển nữ Việt Nam 4 - 0. Đến SEA Games 2023, họ tiếp tục vượt qua Huỳnh Như cùng các đồng đội với tỷ số 2 - 1.

Tuyển nữ Australia dù chỉ đưa đến giải dàn cầu thủ lứa U23 nhưng cũng được đánh giá rất cao. Nên nhớ với đội hình trẻ tương tự, Australia từng vô địch giải này vào năm 2008. Năm nay, HLV Joe Paladsides thậm chí còn tăng cường một số nhân tố chủ lực đang khoác áo đội tuyển quốc gia như Bryleeh Henry, Isabel Gomez hay Chloe Lincoln. Với thành phần rất trẻ, lại tăng cường một số tuyển thủ quốc gia, Australia được đánh giá là một trở ngại khó nhằn với tham vọng vô địch của các đội Việt Nam, Philippines hay Thái Lan.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 19/8. Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Các trận đấu của bảng A Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), bảng B diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Campuchia (6/8), Indonesia (9/8) và Thái Lan (12/8).

Ban lãnh đạo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025. Bản danh sách gồm nhiều cầu thủ kỳ cựu như Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều hay Hoàng Thị Loan. Đáng chú ý, “thuyền trưởng” Mai Đức Chung chính thức đón sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã, sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng 6 lần vào chung kết ở giải đấu này, trong đó 3 lần giành được chức vô địch vào các năm 2006, 2012 và 2019. Thái Lan là đội vô địch nhiều nhất với 4 lần, trong khi Philippines hiện là ĐKVĐ nhờ chiến lược nhập tịch cầu thủ.

