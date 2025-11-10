Giáo dục sức khỏe cộng đồng và phòng chống bệnh mạn tính - Từ nhận thức đến hành động

Sau ngày 1/7/2025, cùng với việc sắp xếp lại mô hình chính quyền địa phương theo hướng 2 cấp, công tác chăm sóc, giáo dục sức khỏe cộng đồng và phòng chống bệnh mạn tính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những nỗ lực đồng bộ từ cơ quan chuyên môn đến từng cộng đồng dân cư đang góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Sức khỏe cộng đồng được đặt ở trung tâm

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống y tế của Phú Thọ được tinh gọn và thống nhất hơn, giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực y tế dự phòng và giáo dục sức khỏe.

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Chăm sóc người bệnh với tinh thần “Lương y như từ mẫu” là phương châm hành động cốt lõi, xuyên suốt của ngành Y tế Phú Thọ

Thực tế cho thấy, trong những tháng cuối năm 2025, các chương trình giáo dục sức khỏe đã được triển khai rộng khắp. Nhiều địa bàn miền núi, vùng sâu trước đây ít được tiếp cận thông tin y tế, nay đã có cán bộ y tế cơ sở trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các buổi truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, phòng chống tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì và các bệnh không lây nhiễm khác. Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân cũng giúp công tác dự phòng và điều trị sớm bệnh mạn tính trở nên hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục sức khỏe cộng đồng vẫn còn không ít khó khăn. Nguồn nhân lực y tế dự phòng còn thiếu, nhất là ở các xã miền núi, vùng xa; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, ngại đi khám định kỳ hoặc chưa coi trọng phòng bệnh.

Theo thống kê của ngành Y tế tỉnh, các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư... đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở nhóm người trung niên và cao tuổi. Tỷ lệ người mắc bệnh không lây nhiễm chiếm hơn 70% tổng số ca tử vong hằng năm. Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống bệnh mạn tính được xem là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tổ chức hàng trăm buổi khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân. Mô hình “Trạm y tế thân thiện” tiếp tục được nhân rộng, kết hợp truyền thông trực tiếp với hướng dẫn thực hành các kỹ năng kiểm soát huyết áp, đường huyết, chế độ ăn uống và luyện tập thể dục khoa học. Một số địa phương còn thí điểm xây dựng “Câu lạc bộ người bệnh mạn tính”, tạo diễn đàn để người dân chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, đồng thời nhận được hỗ trợ từ nhân viên y tế.

Công tác phối hợp giữa ngành Y tế với các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, đặc biệt là với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Hội Người cao tuổi. Nhiều phong trào như “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ”, “Khu dân cư khỏe mạnh”, “Mỗi gia đình – một tủ thuốc an toàn” đã được triển khai rộng rãi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Giải pháp đồng bộ, hướng tới sức khỏe bền vững

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục sức khỏe và phòng chống bệnh mạn tính trong thời gian tới, ngành Y tế Phú Thọ xác định tập trung vào một số nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi, đưa kiến thức y học thường thức đến từng hộ dân thông qua hệ thống thông tin cơ sở, các nền tảng mạng xã hội và đội ngũ cộng tác viên y tế.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế dự phòng, đặc biệt là kỹ năng truyền thông và quản lý bệnh mạn tính. Ngành Y tế tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người dân trên địa bàn có hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo theo dõi liên tục, kết nối giữa cơ sở và tuyến chuyên sâu.

Việc lồng ghép giáo dục sức khỏe vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ tiếp tục được duy trì, giúp hình thành nếp sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh trong toàn dân. Đồng thời, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là trong lĩnh vực y tế dự phòng, tư vấn dinh dưỡng và thể chất.

Từ nhận thức đến hành động, công tác giáo dục sức khỏe cộng đồng và phòng chống bệnh mạn tính ở Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò then chốt trong chiến lược phát triển con người của tỉnh. Một cộng đồng khỏe mạnh không chỉ là nền tảng cho năng suất lao động và chất lượng cuộc sống, mà còn là thước đo cho sự phát triển bền vững, nhân văn của một địa phương.

Quang Nam