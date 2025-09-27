Giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Tối 27/9, UBND phường Nông Trang tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đội văn nghệ

Chương trình giao lưu văn nghệ gồm nhiều tiết mục đặc biệt; nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới và khát vọng vươn lên được các trường học và khu dân cư phường Nông Trang biểu diển.

Những lời ca, điệu múa là tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Nông Trang đã gửi gắm niềm tin, sự quyết tâm, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Một số tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu

Lê Thương