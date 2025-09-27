Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Tối 27/9, UBND phường Nông Trang tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đội văn nghệ

Chương trình giao lưu văn nghệ gồm nhiều tiết mục đặc biệt; nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới và khát vọng vươn lên được các trường học và khu dân cư phường Nông Trang biểu diển.

Những lời ca, điệu múa là tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Nông Trang đã gửi gắm niềm tin, sự quyết tâm, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Giao lưu văn nghệ “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Một số tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu

Lê Thương


Lê Thương

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nông Trang UBND Niềm tin tỉnh Phú Thọ Đại hội đại biểu giao lưu Chương trình Đảng bộ Phát triển bền vững sáng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khát vọng công nghiệp văn hóa

Khát vọng công nghiệp văn hóa
2025-09-26 06:28:00

baophutho.vn Phú Thọ sau hợp nhất đang sở hữu một kho tàng đồ sộ với 2.778 di tích và gần 2.000 di sản phi vật thể, trong đó Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng...

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa
2025-09-22 06:27:00

baophutho.vn Nằm bên dòng sông Đà thơ mộng, xã Đào Xá là vùng đất giàu truyền thống lịch sử với hệ thống di tích phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân...

Hấp dẫn du lịch cộng đồng bản Ké

Hấp dẫn du lịch cộng đồng bản Ké
2025-09-18 07:24:00

baophutho.vn Lưu giữ gần như vẹn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và bình dị, bản Ké - xã Đà Bắc là một trong những điểm đến thu hút trên hành trình khám phá Khu du...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long