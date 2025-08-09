Giao xe máy cho con gây tai nạn chết người, cả hai cha con bị khởi tố

{title}
Ngày 8/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu, SN 21/11/2007, trú tại thôn Cây Xy, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 - Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, cơ quan Công an cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Mạnh, SN 1979 (bố đẻ của Hiếu) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo quy định tại Điều 264 - Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Văn Mạnh
Theo kết quả điều tra, tối 9/7, Nguyễn Minh Hiếu mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave α (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được ông Mạnh đồng ý.
Sau đó, Hiếu rủ thêm 2 người bạn là Đỗ Thành Chung và Nguyễn Quang Huy (cùng SN 2007) đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch. Trong lúc đi, Chung điều khiển xe máy chở Huy, còn Hiếu điều khiển xe mượn của bố đi một mình.
Khi trở về, Hiếu chở Huy, điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, đã va chạm với ông Trần Văn Toản (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến ông Toản tử vong tại chỗ.
Sau tai nạn, Hiếu và Huy ngã xuống đường thì bị xe máy do anh Nguyễn Duy Hoàng Anh điều khiển đi ngược chiều đâm trúng, khiến Huy cũng tử vong còn Hiếu và Hoàng Anh bị thương nhẹ.
Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Minh Hiếu.
Kết quả điều tra xác định, Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh - người đã giao xe cho Hiếu điều khiển dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt là không nên giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Bởi việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm.
Lan Hương - Lệ Thu
