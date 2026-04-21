Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện tầm vóc quốc gia

Chiều 21/4, đoàn công tác do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, hoa tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Đền Thượng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại các khu vực trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng như: khu vực Đền Thượng, cảnh quan phía trước Đền Giếng, Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và kiểm tra thực tế tại các tuyến đường giao thông phục vụ lễ hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu vực Đền Thượng.

Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đặc biệt là Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong triển khai nhiệm vụ chuẩn bị công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Trại văn hóa cụm số 5.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc quốc gia, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Vì vậy, Ban Tổ chức cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, bảo đảm chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, trang trọng. Trong đó, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan toàn khu di tích xanh - sạch - đẹp. Các thành viên Ban Tổ chức phải chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào, du khách về dâng hương, tham quan và trải nghiệm các hoạt động văn hóa cội nguồn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Bính Ngọ 2026 (ngày 10/3 âm lịch); xây dựng phương án phân luồng giao thông khoa học, điều tiết hợp lý, bảo đảm an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, nhất là trong ngày chính lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực tế tại các tuyến đường giao thông phục vụ lễ hội.

Trong chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đã thăm khu vực tổ chức Hội trại văn hóa cụm các xã, phường. Đồng chí yêu cầu các trại văn hóa cần đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong suốt thời gian tổ chức hội trại; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo du khách.

Đức Anh