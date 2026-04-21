Nhịp đập thiêng liêng từ Đất Tổ

Mỗi độ tháng Ba âm lịch, khi dòng người từ khắp mọi miền hướng về Đất Tổ, không khí thành kính và tự hào như lan tỏa trong từng nếp nhà, từng con đường. Từ trung tâm Việt Trì đến các xã vùng sâu, vùng xa, cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn tuyên truyền được treo trang trọng.

Các tuyến đường xã Mường Thàng treo cờ rực rỡ trong dịp Giỗ Tổ.

Hành hương về chốn linh thiêng

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cờ hội rực rỡ, hương trầm quyện trong màn sương sớm, tiếng chuông, tiếng trống ngân vang, từng đoàn người chỉnh tề nối bước lên đỉnh Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng niệm. Người già chậm rãi trong từng bước chân, người trẻ thành kính dâng hương. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi cùng, kể cho con nghe về các Vua Hùng để những câu chuyện dựng nước được tiếp nối qua các thế hệ. Tất cả hòa chung trong một nhịp cảm xúc thiêng liêng - nhịp đập của lòng biết ơn cội nguồn.

Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân phường Hòa Bình chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng đi lễ Đền Hùng. Giữa không gian linh thiêng, tôi luôn cảm nhận rõ mình là con cháu các Vua Hùng, rằng dân tộc mình có chung một nguồn cội để từ đó sống trách nhiệm hơn với gia đình và đất nước”.

Không khí linh thiêng cũng lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ, bởi với họ, Giỗ Tổ không chỉ là hành hương mà còn là cơ hội góp phần gìn giữ hình ảnh quê hương. Em Đinh Ngọc Khánh, phường Thống Nhất chia sẻ: “Em thấy tự hào khi được sống trên mảnh đất cội nguồn. Mỗi mùa lễ hội là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử. Được tham gia, hòa mình trong dịp lễ lớn của dân tộc, giúp em hiểu hơn về cội nguồn và trách nhiệm của mình”.

Trên khắp các địa phương trong tỉnh, không khí hướng về cội nguồn cũng lan tỏa sâu rộng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Ở các xã, phường, chính quyền cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phần lễ trang nghiêm, phần hội phong phú. Các tuyến đường trung tâm được chỉnh trang sạch đẹp, cờ Tổ quốc và băng rôn tuyên truyền được treo trang trọng. Nhà văn hóa khu dân cư rộn ràng các chương trình văn nghệ quần chúng, biểu diễn dân ca, dân vũ tái hiện không gian văn hóa thời đại Hùng Vương.

Giáo dục truyền thống cho học sinh về cội nguồn dân tộc qua các hoạt động ngoại khóa.

Giữ gìn nét đẹp truyền thống

Tại các xã, phường, hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức trang trọng tại đình làng, đền miếu địa phương. Người dân cùng nhau chuẩn bị lễ vật, mâm cỗ truyền thống, ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông. Trong những ngày này, khắp các làng quê Phú Thọ còn rộn ràng tiếng trống hội, các trò chơi dân gian, tiếng hát Xoan vang vọng đình làng, tiếng hát Thường rang, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng. Những làn điệu dân ca mượt mà như chở nặng hồn cốt dân tộc, kể lại câu chuyện dựng nước thuở hồng hoang. Văn hóa truyền thống không nằm yên trong ký ức mà sống động giữa đời thường, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Đất Tổ.

Với người dân Đất Tổ, Giỗ Tổ Hùng Vương không đơn thuần là một ngày lễ. Đó là dịp để mỗi người tự soi lại mình trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Nhiều gia đình ở Việt Trì hay các xã vùng sâu, vùng xa đều giữ nếp dọn dẹp nhà cửa tươm tất, chuẩn bị mâm cơm trang trọng dâng lên tổ tiên. Trên bàn thờ, nén hương thơm được thắp lên như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Bà Bùi Thị Cúc, người dân xóm Mới Nang, xã Nhân Nghĩa xúc động chia sẻ: Năm nào gia đình tôi cũng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm tươm tất với các loại bánh dân tộc, rượu cần để tưởng nhớ tổ tiên. Với chúng tôi, Giỗ Tổ không chỉ là ngày lễ mà còn là dịp nhắc nhở con cháu về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn là biểu tượng tinh thần gắn kết cộng đồng. Từ những mâm cơm gia đình ấm cúng đến dòng người hành hương trẩy hội, tất cả cùng hướng về tổ tiên với lòng thành kính sâu sắc.

Trong tâm thức người dân Việt Nam, các Vua Hùng không chỉ là huyền thoại dựng nước, mà còn là điểm tựa tinh thần hun đúc ý chí và bản sắc dân tộc. Trên mảnh đất Phú Thọ linh thiêng, mạch nguồn ấy vẫn ngày ngày chảy, nuôi dưỡng lòng tự hào và ý thức gìn giữ cội nguồn cho muôn thế hệ mai sau.

Đi giữa những con đường rợp cờ hoa, lắng nghe câu chuyện của người dân, có thể cảm nhận rõ Giỗ Tổ không chỉ là một ngày lễ. Đó là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, là điểm tựa tinh thần trong tâm thức người dân

Việt Nam. Và trên quê hương Đất Tổ, mạch nguồn ấy vẫn lặng lẽ chảy qua từng thế hệ, để mỗi mùa Giỗ Tổ lại trở thành dịp nhắc nhớ thiêng liêng: Dù đi đâu, người Việt vẫn chung một cội nguồn, dù ở đâu, người Việt vẫn hướng về Đất Tổ bằng tất cả lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc.

Đinh Thắng