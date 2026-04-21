Trình diễn múa rối nước trên Đất Tổ Vua Hùng

Sáng 21/4 (tức mùng 5/3 âm lịch), tại sân khấu thủy đình hồ Khuôn Muồi, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Nhà hát Lạc Hồng tổ chức chương trình nghệ thuật múa rối nước “Trẩy hội Đền Hùng” phục vụ đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026.
Nhiều tiết mục múa rối nước hấp dẫn phục vụ du khách thập phương.
Múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam, có lịch sử hàng nghìn năm, gắn liền với đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Chương trình năm nay quy tụ 28 nghệ nhân tham gia biểu diễn với nhiều tiết mục chuyên nghiệp như múa cờ, múa rồng, múa phượng...
Chương trình có sự tham gia đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp Nhà hát Lạc Hồng.
Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, những con rối gỗ tưởng chừng vô tri đã trở nên sống động, có hồn. Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật điều khiển rối điêu luyện với âm nhạc truyền thống đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.
Các tiết mục múa rối nước thu hút đông đảo người xem.
Hoạt động múa rối nước được tổ chức nhằm tri ân công đức của các Vua Hùng, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.
Chương trình diễn ra từ ngày 5 - 7 tháng 3 âm lịch.
Lê Minh
baophutho.vn Chiều 21/4, đoàn công tác do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng...
baophutho.vn Giữa không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, những cánh rừng xanh không chỉ là cảnh quan mà còn là “lá phổi”...
baophutho.vn Mỗi độ tháng Ba âm lịch, khi dòng người từ khắp mọi miền hướng về Đất Tổ, không khí thành kính và tự hào như lan tỏa trong từng nếp nhà, từng...
baophutho.vn Khi dòng người từ khắp mọi miền đất nước hướng về Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, tôi thường nhớ lại một giai đoạn rất đặc biệt trong cuộc đời...
baophutho.vn Trong những ngày tháng Ba âm lịch, hàng triệu trái tim người Việt cùng hướng về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Nơi đây không...
baophutho.vn Lễ tế Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra vào ngày 6/3 Âm lịch, là nghi lễ quan trọng nằm trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm. Những...
baophutho.vn Trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, chương trình trưng bày,...