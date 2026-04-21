Trình diễn múa rối nước trên Đất Tổ Vua Hùng

Sáng 21/4 (tức mùng 5/3 âm lịch), tại sân khấu thủy đình hồ Khuôn Muồi, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Nhà hát Lạc Hồng tổ chức chương trình nghệ thuật múa rối nước “Trẩy hội Đền Hùng” phục vụ đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026.

Nhiều tiết mục múa rối nước hấp dẫn phục vụ du khách thập phương.

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam, có lịch sử hàng nghìn năm, gắn liền với đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Chương trình năm nay quy tụ 28 nghệ nhân tham gia biểu diễn với nhiều tiết mục chuyên nghiệp như múa cờ, múa rồng, múa phượng...

Chương trình có sự tham gia đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp Nhà hát Lạc Hồng.

Dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, những con rối gỗ tưởng chừng vô tri đã trở nên sống động, có hồn. Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật điều khiển rối điêu luyện với âm nhạc truyền thống đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc, tạo không khí vui tươi, hấp dẫn và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Các tiết mục múa rối nước thu hút đông đảo người xem.

Hoạt động múa rối nước được tổ chức nhằm tri ân công đức của các Vua Hùng, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc.

Chương trình diễn ra từ ngày 5 - 7 tháng 3 âm lịch.

Lê Minh