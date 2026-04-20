Đền Hùng xanh - sạch - đẹp đón đồng bào, du khách về Giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc ngày 17/4 (tức mùng 1 tháng Ba âm lịch). Ngay từ những ngày đầu, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón hàng chục nghìn lượt đồng bào, du khách thập phương về hành hương, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, công tác đảm bảo cảnh quan, môi trường được triển khai đồng bộ, góp phần giữ gìn hình ảnh Đền Hùng xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Ghi nhận tại Khu di tích cho thấy, mặc dù lượng khách tăng cao, đặc biệt vào dịp cuối tuần, song tình trạng rác thải tồn đọng hay xả rác bừa bãi hầu như không xảy ra. Các tuyến đường, khu vực công cộng luôn được giữ gìn sạch sẽ, thông thoáng. Anh Đào Văn Tiến, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Năm nay về Đền Hùng dịp Giỗ Tổ, tôi thấy cảnh quan được chỉnh trang gọn gàng, môi trường trong lành, sạch đẹp. Điều đó mang lại cảm giác rất dễ chịu, thể hiện sự tôn nghiêm khi về với cội nguồn dân tộc”.

Đoàn viên thanh niên tham gia thu gom rác thải tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Chủ động công tác bảo vệ môi trường trong dịp lễ hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã xây dựng, ban hành kế hoạch, phân công cụ thể các phần việc đến các phòng, ban, trung tâm trực thuộc. Đồng thời đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan trên toàn bộ các tuyến đường trong khu di tích. Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng với hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được bố trí hợp lý, góp phần nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn môi trường.

Là đơn vị phụ trách trực tiếp công tác vệ sinh môi trường tại Khu di tích, Trung tâm Dich vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật đã chủ động tham mưu, triển khai phương án tổ chức lực lượng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong khu vực di tích trước, trong và sau dịp Giỗ Tổ. Lực lượng được bố trí thường trực tại các điểm tập trung đông người nhằm kịp thời thu gom rác, đảm bảo cảnh quan luôn sạch sẽ. Cùng với đó, trung tâm tiến hành kiểm tra, sửa chữa hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, các công trình công cộng và nhà vệ sinh; chỉnh trang hành lang, lòng đường các tuyến nội bộ.

Trước thời điểm khai hội, công tác trang trí cũng được triển khai đồng bộ với việc treo cờ Tổ quốc, cờ hội, hồng kỳ; bổ sung, chăm sóc hệ thống cây xanh, vườn hoa; tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực cổng chính và trung tâm lễ hội.

Đồng chí Tạ Thị Hồng Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ môi trường và Hạ tầng kỹ thuật, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường không gian lễ hội tại Khu di tích, đơn vị đã xây dựng các phương án tổ chức thực hiện thu gom rác thải theo từng ngày, từng khu vực. Chúng tôi phân chia lực lượng trực chốt tại 9 khu vực trọng điểm, tập trung đông đồng bào, du khách để kịp thời có phương án vệ sinh môi trường. Đặc biệt, trung tâm tăng cường lực lượng thu gom rác thải, vệ sinh môi trường vào những ngày cao điểm, thuê xe chở rác chuyên dụng để đảm bảo công tác thu gom, vệ sinh môi trường kịp thời, sạch sẽ đón đồng bào về dâng hương Giỗ Tổ.

Bên cạnh lực lượng chuyên trách, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên tình nguyện đã trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần làm nên một mùa lễ hội văn minh, thân thiện. Thực hiện kế hoạch của Tỉnh đoàn, hàng trăm đoàn viên đã tham gia tuyên truyền, hướng dẫn du khách, hỗ trợ phân luồng giao thông và trực tiếp thu gom rác thải tại các khu vực đông người. Các hoạt động này không chỉ góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn lan tỏa ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ cảnh quan di tích.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, du khách, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đang ngày càng khẳng định là điểm đến văn hóa tâm linh trang nghiêm, xanh - sạch - đẹp - văn minh. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản, xứng đáng với niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đối với cội nguồn đất Tổ.

Lệ Oanh