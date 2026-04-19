Xã Vân Bán và xã Đồng Lương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai xã Vân Bán, Đồng Lương (thuộc cụm số 6) đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

Đoàn đại biểu xã Vân Bán thực hiện nghi thức rước cờ, hương, hoa, lễ vật, hành lễ lên Đền Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu hai xã đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã khai sơn, phá thạch, đặt nền móng cho Nhà nước Văn Lang – Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Báo công trước anh linh Tiên tổ, lãnh đạo hai địa phương nhấn mạnh: Năm 2025 và quý I năm 2026 ghi dấu bước ngoặt quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết liệt trong điều hành, hai xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% các chỉ tiêu đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Lương đọc lời tri ân công đức các Vua Hùng.

Đại diện lãnh đạo xã Vân Bán đọc lời tri ân công đức các Vua Hùng.

Đặc biệt, công tác thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển có nhiều khởi sắc rõ rệt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của xã Đồng Lương đạt trên 211 tỷ đồng (vượt 1,2% kế hoạch), xã Vân Bán đạt 181 tỷ đồng (vượt 6% kế hoạch). Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm được đưa vào khai thác không chỉ nâng cao đời sống dân sinh mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực cho sự tăng trưởng bền vững của địa phương.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai xã Vân Bán, Đồng Lương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Địa phương quyết tâm triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tập trung khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đột phá.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai xã nguyện chung sức, đồng lòng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, để nơi đây mãi là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nơi hội tụ và lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đinh Vũ