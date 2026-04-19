8 xã cụm số 11 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 8 xã thuộc Cụm số 11, gồm: Lạc Sơn, Mường Vang, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Thượng Cốc và Yên Phú đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

Đại diện lãnh đạo các xã trong Cụm đọc lời tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Cụm số 11 đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước, mở nền văn hiến của các bậc tiền nhân.

Báo công trước anh linh Tổ tiên, đại diện lãnh đạo Cụm số 11 khẳng định: Năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy Đảng, các địa phương trong cụm đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong việc định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị các xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giúp bộ máy vận hành thông suốt và quyết liệt.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội các xã trong cụm tiếp tục có bước phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, các giá trị bản sắc dân tộc được gìn giữ và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong cụm không ngừng được cải thiện, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo các xã Cụm số 11 thành kính dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Trước anh linh Tiên Tổ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Cụm số 11 nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Tiên Rồng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên các xã quyết tâm đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, nâng cao trách nhiệm và ý thức làm chủ của Nhân dân; vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển giàu đẹp bền vững.

Đinh Vũ