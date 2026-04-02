Giờ Trái đất năm 2026: Toàn tỉnh tiết kiệm được 25.120 kWh

Sau 1 giờ tắt đèn, từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2026, toàn tỉnh Phú Thọ đã tiết kiệm được lượng điện năng là 25.120 kWh.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 do Bộ Công Thương phát động, Công ty Điện lực Phú Thọ đã tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và khuyến khích các khách hàng áp dụng các giải pháp sáng tạo, hiệu quả cao trong sử dụng điện. Thực hiện tắt đèn chiếu sáng và thiết bị không cần thiết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2026. Đồng thời, vận động các đơn vị quản lý đô thị, chiếu sáng khu công nghiệp, đèn đường, các tổ chức, cơ quan và khách hàng trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ tham gia chạy bộ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026.

Với thông điệp “Sáng tạo Xanh – Tương lai Xanh”, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tiếp tục nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng, hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Với tổng lượng điện năng tiết kiệm là 25.120 kWh đã khẳng định hiệu quả lan tỏa của Chiến dịch Giờ trái đất, không chỉ dừng lại ở một sự kiện mang tính biểu tượng mà đã từng bước chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong cộng đồng.

Qua nhiều năm triển khai, chiến dịch đã góp phần hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thu Hà