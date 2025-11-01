Giữ mạch nguồn văn hóa Thái Mai Châu

Người Thái là dân tộc bản địa đông nhất tại Mai Châu, nay thuộc các xã: Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Tân Mai. Trong “ngôi nhà chung” các dân tộc anh em, đồng bào Thái Mai Châu góp màu sắc đặc trưng riêng, tạo nên một bức tranh đa sắc tộc, đầy sinh động.

Theo ông Hà Hiển Nhiên ở xã Mai Châu, vẻ đẹp thiên nhiên, địa hình đồi núi, nguồn nước dồi dào là những lý do người Thái định cư ở Mai Châu. Bà con thường sinh sống tập trung ở các bản làng ven suối, nơi có điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi, trồng trọt. Về phong tục, người Thái Mai Châu thường ở nhà sàn, được xây dựng bằng gỗ, tre, mái lợp lá cọ, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Việc canh tác lúa nước, trồng các loại cây ăn quả và chăn nuôi gia súc là những hoạt động kinh tế chính của người dân.

Hàng nghìn người dân và du khách cùng tham gia, trải nghiệm các nghi lễ truyền thống tại lễ hội Xên bản, Xên Mường của người Thái Mai Châu.

Những năm gần đây, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ gia đình ở Mai Châu chuyển hướng sang lĩnh vực du lịch và mở homestay để phục vụ du khách. Các bản làng như: Bản Lác, Pom Coọng, Hịch, Bước... trở thành điểm đến hút khách nhờ lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc với nhà sàn truyền thống và không gian xanh mát. Việc làm du lịch không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp bảo tồn và giới thiệu văn hóa truyền thống của người Thái với du khách.

Cùng với đó, nghề dệt thổ cẩm không thể thiếu trong đời sống cộng đồng dân tộc Thái Mai Châu. Nghệ thuật dệt thổ cẩm được họ gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ, góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Trang phục Thái là một trong những nét đặc trưng nổi bật, được dệt từ chất liệu thổ cẩm do chính phụ nữ Thái Mai Châu thực hiện. Trong đó, trang phục nam giới thường giản dị, màu sắc gần gũi với thiên nhiên và môi trường xung quanh. Họ không đòi hỏi sặc sỡ hay cầu kỳ mà coi trọng sự tiện dụng, thoải mái trong mọi hoạt động. Đối với trang phục nữ giới có hoa văn trang trí độc đáo, thể hiện biểu tượng thiên nhiên phong phú với các hình rừng núi, chim muông, cây cỏ, mặt trời... Đặc biệt, trên đai thắt lưng và khăn Piêu những chi tiết được làm thủ công rất tinh tế và tỉ mỉ, tạo điểm nhấn độc đáo, quyến rũ cho trang phục.

Hiện nay, việc mặc trang phục truyền thống hàng ngày đã giảm dần nhưng vào các dịp đặc biệt như: Tết cổ truyền, lễ hội truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, người Thái Mai Châu vẫn tự hào diện trang phục truyền thống như một cách duy trì, bảo tồn di sản văn hóa, thể hiện tình yêu, tự hào nguồn gốc, bản sắc dân tộc. Gắn với phát triển du lịch, người Thái Mai Châu cũng biểu diễn văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống để phục vụ, đồng thời gửi gắm thông điệp văn hóa và lịch sử của người Thái đến du khách một cách sống động và chân thực.

Đồng bào Thái Mai Châu cũng bảo tồn được các lễ hội độc đáo, thường gắn liền với các mùa vụ hoặc các nghi lễ tôn vinh thần linh, thu hút sự tham gia của người dân, chào đón du khách đến tham gia, trải nghiệm. Nổi bật là lễ hội “Xên bản, Xên mường” mang ý nghĩa cầu an, cầu mùa với nhiều nghi lễ tín ngưỡng độc đáo và hoạt động vui chơi phong phú.

Ẩm thực đặc trưng, hấp dẫn của dân tộc Thái Mai Châu được giới thiệu, quảng bá tới du khách trong nước, quốc tế.

Một trong những điểm cộng của vùng đất, để lại ấn tượng tốt đối với du khách là người Thái Mai Châu luôn thân thiện, mến khách. Chị Nguyễn Châu Anh, thành viên đoàn khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: Thời gian lưu lại bản Lác, bản Văn, chúng tôi được chào đón nồng nhiệt và cảm nhận được sự ấm áp của tình người, không có cảnh chèo kéo khách, ép giá mà người dân luôn thân thiện, tận tình phục vụ, làm cho khách thấy thoải mái và hài lòng.

Theo ông Lò Văn Luần, người có uy tín ở xã Mai Châu, bảo tồn văn hóa đang được cộng đồng người Thái Mai Châu thực hiện thông qua việc gắn kết các giá trị truyền thống với phát triển du lịch. Từ đây, những phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa như: Nhà sàn, trang phục, ẩm thực, nghệ thuật múa xòe, trình diễn keng loóng... được gìn giữ, phát huy, tạo không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, hấp dẫn.

Bùi Minh