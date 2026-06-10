Giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, Trường THPT Chân Mộng, xã Chân Mộng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lãnh đạo Trường THPT Chân Mộng trao thưởng cho học sinh.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 1.124 học sinh ở 26 lớp. Với quy mô lớn, Ban Giám hiệu xác định việc xây dựng môi trường học tập nền nếp, kỷ cương là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục và tạo động lực cho học sinh phát triển toàn diện. Bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục, nhà trường tập trung duy trì nền nếp dạy và học, tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; đồng thời khuyến khích tinh thần tự học, chủ động sáng tạo của học sinh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hơn 74% học sinh đạt kết quả học tập khá, tốt; gần 90% học sinh được xếp loại rèn luyện tốt. Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường triển khai công tác ôn thi tốt nghiệp theo hướng phân hóa, phù hợp với năng lực của từng học sinh.

Song song với giáo dục đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quan tâm. Trong năm học, học sinh nhà trường giành 23 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, trong đó có 2 giải Nhất, 9 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Các em cũng đạt thành tích tại nhiều sân chơi khác như Hội thao Quốc phòng và An ninh cấp tỉnh, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và Gameshow Khát vọng Lạc Hồng, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đổi mới dạy học. Nhà trường hiện có 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 21,82% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cả 4 giáo viên tham gia đều đạt giải.

Bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT Chân Mộng xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản với 35 lớp ôn ở 9 môn học và 219 buổi ôn tập dành cho 339 học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi. Điểm nổi bật trong công tác ôn thi của nhà trường là việc phân loại học sinh theo năng lực để xây dựng nội dung ôn tập phù hợp. Sau mỗi đợt khảo sát chất lượng, giáo viên phân tích kết quả, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, tăng cường phụ đạo đối với học sinh còn hạn chế về kiến thức và bổ sung các dạng bài vận dụng cho học sinh khá, giỏi nhằm nâng cao khả năng đạt điểm cao.

Bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhà trường đặc biệt quan tâm công tác tư vấn tâm lý, hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học khoa học và tăng cường phối hợp với phụ huynh trong quản lý, hỗ trợ các em trong giai đoạn ôn thi. Hiệu trưởng Trường THPT Chân Mộng Vi Khánh Toàn cho biết: Mục tiêu của nhà trường là giúp học sinh nắm vững kiến thức nền tảng, phát huy năng lực bản thân và tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Trường THPT Chân Mộng đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học.

Giữ vững nền nếp dạy học, không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục và tổ chức ôn thi theo hướng sát năng lực học sinh, Trường THPT Chân Mộng tạo dựng nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên mà còn cho thấy quyết tâm của nhà trường trong việc đồng hành cùng học sinh chinh phục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc lấy chất lượng làm mục tiêu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Hạnh Thúy