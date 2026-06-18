Gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực cho Phú Thọ phát triển bứt phá

Sáng 18/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo về Đề án “Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030” và báo cáo tổng hợp kết quả rà soát các dự án cấp, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Mục tiêu cốt lõi của Đề án là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đáp ứng toàn diện yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trọng tâm Đề án hướng vào việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cấp nước sạch, tiêu thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, hạ tầng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trong công tác đầu tư, quản lý và khai thác hạ tầng.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn đóng góp ý kiến về giải pháp hạ tầng kỹ thuật, năng lượng tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Các đại biểu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các “điểm nghẽn” và nguyên nhân; đồng thời dự báo nhu cầu đầu tư, xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và danh mục các dự án ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Nhiều ý kiến đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm huy động tối đa nguồn lực, tăng cường liên kết vùng, tạo nền tảng để Phú Thọ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, sớm trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics và du lịch của vùng.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở định hướng đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, làm rõ hơn khái niệm, phạm vi kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quá trình xây dựng Đề án.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Xây dựng cần rà soát, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, bảo đảm bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành. Đồng thời, cần nghiên cứu, bổ sung các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nguồn lực thực hiện, sắp xếp lại các nhóm nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên nhằm bảo đảm tính khả thi cao nhất; khẩn trương hoàn thiện Đề án để trình UBND tỉnh xem xét theo đúng tiến độ.

Đối với báo cáo tổng hợp kết quả rà soát các dự án cấp, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng cho biết các dự án hiện được phân thành 5 nhóm gồm: Dự án đã hoặc cơ bản hoàn thành; dự án đang triển khai thi công; dự án còn nhiều vướng mắc; hệ thống cấp nước do doanh nghiệp quản lý, vận hành và các dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu về công tác phối hợp điều hành tiến độ Đề án.

Đáng chú ý, nhiều công trình trọng điểm như Hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì; Hợp phần 2 thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2; Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II cùng một số dự án sử dụng vốn ODA cơ bản bảo đảm tiến độ, có khả năng hoàn thành trong năm 2026 nếu các vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục bàn giao, quản lý tài sản sau đầu tư, bố trí kinh phí vận hành, bảo trì và hoàn thiện các thủ tục về môi trường.

Ghi nhận kết quả rà soát của Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật đầy đủ, chính xác hiện trạng, tiến độ và khó khăn của từng dự án. Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, thủ tục bàn giao tài sản và nguồn kinh phí vận hành. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành các công trình sau đầu tư, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn vốn, nâng cao chất lượng hạ tầng cấp, thoát nước đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu, hoàn thiện báo cáo; chủ động làm việc với các công ty cấp nước, rà soát lại các phân vùng cấp nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về cấp, thoát nước đô thị. Các chủ đầu tư tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả đầu tư các dự án cấp, thoát nước trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ nguồn nước mặt và nước ngầm. Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đề xuất phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì; phối hợp với các địa phương tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thoát nước, xử lý nước thải đang triển khai.

UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý nghiêm nguồn nước mặt và nước ngầm trên địa bàn.

Đinh Vũ