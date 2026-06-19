GP.Invest được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản Triển vọng nhất Việt Nam

Tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu GP.Invest - Chủ đầu tư Khu đô thị Palm Manor, (phường Việt Trì) đã được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản Triển vọng nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Phó Tổng Giám đốc GP.Invest nhận giải thưởng.

Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược phát triển bài bản, năng lực triển khai dự án vững vàng cùng những nỗ lực không ngừng của GP.Invest trong việc kiến tạo các không gian sống hiện đại, thân thiện với môi trường và giàu giá trị cho cộng đồng.

Là khu đô thị đồng bộ đầu tiên tại Phú Thọ, Palm Manor là minh chứng cho tâm huyết của GP.Invest trong việc mang tiêu chuẩn sống hiện đại về với Phú Thọ. Dấu ấn của một chủ đầu tư không chỉ được thể hiện qua những công trình khang trang mà còn ở trách nhiệm đồng hành lâu dài cùng cư dân sau khi dự án hoàn thành.

Dự án Palm Manor vinh dự nhận giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2024” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI.

Với tư duy quy hoạch bền vững, vị trí trung tâm, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cùng pháp lý minh bạch, dự án đang từng ngày thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh Phú Thọ, mang đến không gian sống an lành, thịnh vượng cho cộng đồng cư dân.

Gia Thái