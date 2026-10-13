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Hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại trung tâm đô thị tỉnh phải đồng bộ, an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến người dân

Chiều 13/10, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại khu vực trung tâm đô thị tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khu vực dự kiến cải tạo hạ ngầm tuyến đường dây hạ áp tại phường Thanh Miếu và khu vực dự kiến cải tạo hạ ngầm tuyến đường dây trung, hạ áp tại phường Nông Trang.

Hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại trung tâm đô thị tỉnh phải đồng bộ, an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến người dânĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra khu vực dự kiến cải tạo hạ ngầm tuyến đường dây hạ áp tại phường Thanh Miếu.

Dự án hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại khu vực trung tâm đô thị tỉnh Phú Thọ do Sở Công Thương đề xuất triển khai tại các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 797,9 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030. Dự kiến sẽ hạ ngầm khoảng 21,55km trên tổng số khoảng 55km tuyến phố chính thuộc đô thị Việt Trì. Trong đó, hạ ngầm khoảng 75,7km đường dây hạ áp 0,4kV và khoảng 29,9km đường dây trung áp 22kV, kết hợp đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ bố trí cáp ngầm.

Hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại trung tâm đô thị tỉnh phải đồng bộ, an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến người dânĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra khu vực dự kiến cải tạo hạ ngầm tuyến đường dây trung, hạ áp ở phường Nông Trang.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Công ty Điện lực Phú Thọ, doanh nghiệp viễn thông và UBND các phường rà soát, thống nhất phương án kỹ thuật, phạm vi và thứ tự triển khai theo từng tuyến; làm rõ các điểm vướng mắc, giải pháp xử lý, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện. UBND các địa phương liên quan chủ động tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc hạ ngầm phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng, an toàn cấp điện, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo, bảo đảm đủ điều kiện triển khai dự án theo trình tự quy định.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Công ty Điện lực Phú Thọ Đô thị Trung tâm Lưới điện tỉnh Phú Thọ phường Nông Trang Dự án Công tác kiểm tra Doanh nghiệp viễn thông
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