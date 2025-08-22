Hai cua-rơ nữ trẻ của Phú Thọ khẳng định bản lĩnh tại giải quốc gia

Trong không khí sôi động của Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 đang diễn ra tại Phú Thọ, người hâm mộ thể thao Đất Tổ đặc biệt chú ý tới 2 cái tên mới: Nguyễn Thị Yến Nhi (15 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (16 tuổi). Dù cả hai đều trưởng thành từ đội xe đạp địa hình – thế mạnh quen thuộc, các em lại bất ngờ tỏa sáng ở nội dung đường trường vốn không phải sở trường để mang về hai tấm Huy chương Bạc danh giá đầu tiên tại giải đấu.

Vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi giành Huy chương Bạc ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu.

Ngay trong ngày khai màn 18/8, ở nội dung tính điểm nữ 16 tuổi trở xuống, Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ xã Tiên Lữ đã thi đấu quyết tâm để cán đích với vị trí Á quân. Ở tuổi 15, thành tích này không chỉ cho thấy bản lĩnh vượt trội của cô gái trẻ mà còn khẳng định tiềm năng phát triển dài hạn. Chia sẻ sau khi về đích, Yến Nhi khiêm tốn nói: “Em hơi tiếc vì còn thiếu chút may mắn để chạm tới Huy chương Vàng, nhưng em bất ngờ và vui vì đã thi đấu hết mình, mang về niềm tự hào cho tỉnh Phú Thọ”.

Vận động viên Nguyễn Ngọc Tường Vy xuất sắc giành Huy chương Bạc nội dung 500m tốc độ nữ lứa tuổi 16.

Bốn ngày sau - 21/8, tại đường đua 500m tốc độ nữ lứa tuổi 16, Nguyễn Ngọc Tường Vy đến từ xã Xuân Lôi tiếp tục nối dài niềm vui cho đội Phú Thọ khi giành thêm một tấm Huy chương Bạc. Là con một, vốn đam mê xe đạp từ nhỏ, em được rèn luyện nhiều ở nội dung xe đạp địa hình, Tường Vy chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được chọn thi đấu nội dung 500m tốc độ đường trường. Ban đầu có chút lo lắng, nhưng nhờ sự cổ vũ và niềm tin của huấn luyện viên, đồng đội, em đã thi đấu tự tin và có kết quả ngoài mong đợi”.

Vận động viên Nguyễn Ngọc Tường Vy chia sẻ niềm vui giành Huy chương Bạc tại giải đấu.

Điểm đặc biệt là cả Yến Nhi và Tường Vy đều không sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Các em đến với xe đạp bằng niềm đam mê, sự nỗ lực và ý chí bền bỉ. Trước đó, tại Giải vô địch Xe đạp địa hình trẻ quốc gia năm 2024 tại tỉnh An Giang, Yến Nhi và các đồng đội đã xuất sắc giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng ở các nội dung địa hình và thi đấu cọ xát ở các giải phong trào. Tường Vy cũng từng sở hữu tấm Huy chương Vàng quý giá ở tỉnh An Giang, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh trên đường đua.

Huấn luyện viên Đội tuyển Xe đạp Phú Thọ Trần Đại Nghĩa đánh giá: “Yến Nhi và Tường Vy đều là những vận động viên trẻ nhiều tiềm năng, có ý chí rèn luyện và tinh thần thi đấu kỷ luật. Việc giành Huy chương Bạc ở những nội dung không phải thế mạnh cho thấy sự toàn diện và khả năng thích ứng tốt của các em. Chúng tôi kỳ vọng các em sẽ còn tiến xa hơn, đặc biệt ở các nội dung địa hình vốn là điểm mạnh của đội Phú Thọ”.

Theo chương trình thi đấu của giải, sau các nội dung đường trường, từ ngày 22/8, hai vận động viên trẻ sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 500m bộ đôi tốc độ nữ – nơi cả hai đặt nhiều kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích, thậm chí chạm tới tấm Huy chương Vàng. Xa hơn, ở nội dung xe đạp địa hình từ ngày 25 – 28/8, giới chuyên môn nhận định đây sẽ là “đất diễn” của Yến Nhi và Tường Vy. Những tấm Huy chương Vàng từng gắn liền với tên tuổi các em ở giải trước hứa hẹn sẽ tiếp tục được tái lập, góp phần làm dày thêm bảng thành tích cho thể thao Phú Thọ.

Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm nay quy tụ trên 300 vận động viên từ 15 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Trong sự cạnh tranh khốc liệt ấy, 2 cô gái trẻ của Phú Thọ đã khẳng định được bản lĩnh và khát vọng, trở thành niềm cảm hứng cho các bạn đồng trang lứa.

Vận động viên Nguyễn Ngọc Tường Vy (trái) và Nguyễn Thị Yến Nhi quyết tâm tiếp tục giành thành tích cao tại giải đấu.

Ở chặng đường phía trước, Yến Nhi và Tường Vy sẽ tiếp tục mang khát vọng chinh phục đỉnh cao, biến nỗ lực hôm nay thành động lực cho hành trình dài phía trước. Những bước đạp quyết đoán, những vòng quay bền bỉ trên đường đua chính là minh chứng sống động cho tinh thần thể thao trẻ trung, dám ước mơ, dám chinh phục.

Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, cùng sự dìu dắt của ban huấn luyện, cổ vũ của người hâm mộ, Phú Thọ hoàn toàn có quyền hy vọng vào những chiến công mới. Và trên tất cả, câu chuyện của Yến Nhi và Tường Vy cho thấy: Không cần xuất thân từ gia đình thể thao, chỉ cần đam mê và quyết tâm, con đường đến với vinh quang vẫn luôn rộng mở.

Hương Lan