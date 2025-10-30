Halloween - Sắc màu hội nhập và bản sắc sinh viên Đại học Hùng Vương

Xuất phát từ lễ hội cổ truyền của người Celt ở châu Âu, Halloween ngày nay đã trở thành một nét văn hoá toàn cầu. Tại Trường Đại học Hùng Vương, lễ hội được tổ chức thường niên dành cho sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, không chỉ mang đến không khí sôi động, sáng tạo mà còn là dịp giao lưu, rèn luyện kỹ năng và khẳng định bản sắc văn hoá Việt trong dòng chảy hội nhập.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương trong trang phục Halloween

Nguồn gốc của Halloween bắt đầu từ hơn 2.000 năm trước, khi người Celt tại vùng Ireland và Scotland tổ chức lễ hội Samhain để đánh dấu sự kết thúc mùa màng và khởi đầu mùa đông. Theo quan niệm xưa, vào đêm 31/10, ranh giới giữa người sống và thế giới linh hồn trở nên mong manh, con người thắp đèn lồng, hoá trang để xua đuổi điều xui rủi, cầu mong may mắn. Trải qua thời gian, lễ hội này được du nhập vào nhiều quốc gia và trở thành một biểu tượng văn hoá mang tinh thần vui tươi, sáng tạo, gần gũi với giới trẻ trên toàn thế giới.

Nắm bắt xu hướng đó, Trường Đại học Hùng Vương đã đưa Halloween trở thành hoạt động thường niên, tạo sân chơi cho sinh viên khoa Tiếng Anh thể hiện khả năng ngoại ngữ, kỹ năng tổ chức sự kiện và sự hiểu biết về văn hoá quốc tế. Năm nay, chương trình do sinh viên K21 Sư phạm Tiếng Anh tổ chức, với sự đồng hành của các bạn K23 Ngôn ngữ Anh, đã mang đến một đêm hội đầy sắc màu, hấp dẫn và ý nghĩa.

Em Phùng Thị Ngân - sinh viên K21 Sư phạm Tiếng Anh chia sẻ: “Chúng em không chỉ muốn hoá thân thành những nhân vật Halloween vui nhộn, mà còn muốn mang đến thông điệp về sự kết nối văn hoá và sáng tạo của tuổi trẻ”.

Không gian hội trường trở nên huyền ảo với ánh sáng, âm nhạc và những màn biểu diễn đầy công phu - từ tiểu phẩm sân khấu, trình diễn thời trang hoá trang cho đến phần thi thuyết trình tiếng Anh đầy ấn tượng.

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng khoa Tiếng Anh, cho biết: “Đây là dịp để sinh viên được trải nghiệm thực hành tiếng Anh, tìm hiểu văn hoá phương Tây, đồng thời thể hiện bản lĩnh sáng tạo. Tuy nhiên, khoa luôn khuyến khích các em giữ gìn và lồng ghép yếu tố văn hoá Việt trong mỗi phần trình diễn.”

Thực tế, nhiều tiết mục năm nay đã khéo léo kết hợp giữa trang phục dân gian Việt Nam và yếu tố Halloween, tạo nên điểm nhấn độc đáo và giàu bản sắc.

Sinh viên Hoàng Quang Huy - khoá K23 Ngôn ngữ Anh hào hứng chia sẻ: “Halloween ở Hùng Vương không chỉ là vui chơi, mà còn là cơ hội để chúng em rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và gắn kết tinh thần tập thể.”

Halloween tại Trường Đại học Hùng Vương vì thế không đơn thuần là một lễ hội du nhập, mà là biểu tượng của tinh thần hội nhập - bản lĩnh - sáng tạo của sinh viên đất Tổ. Từ một ngày lễ phương Tây, Halloween đã được khoác lên tấm áo mới - đậm đà văn hoá Việt và đong đầy nhiệt huyết tuổi trẻ Hùng Vương.

Trọng Khánh, Đỗ Tùng