Hàng chục ngàn người tại Nhật Bản phải đi lánh nạn do thiên tai ở Akita

Thời tiết cực đoan trái chiều (gồm cả lũ lụt và nắng nóng) vẫn đang tiếp tục đe dọa nhiều địa phương của Nhật Bản với những thiệt hại nghiêm trọng về cả về người và tài sản.

Bắt đầu từ 8h35 sáng nay (2/9), theo giờ địa phương, chính quyền thành phố Akita – thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản, đã phải ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp đối với 23.158 hộ gia đình, bao gồm hơn 46.000 người, để đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá và lũ bùn.

Tình trạng mưa lũ tại một tỉnh của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Trong những ngày qua, tại các khu vực là đối tượng của lệnh sơ tán khẩn cấp nêu trên, đã xảy ra những cơn mưa rất lớn, khiến nhiều con sông bắt đầu tràn bờ, đồng thời, nền đất tại nhiều khu vực cũng bị yếu đi do ngập nước, dẫn tới nguy cơ sạt lở đất đá và lũ bùn tăng cao, đe dọa tính mạng của toàn bộ cư dân trong khu vực. Đặc biệt, vào lúc 9h15 và 11h00, Akita đã phải ban bố cảnh báo thiên tai ở cấp độ 5 – mức cao nhất trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản, đối 394 hộ gia đình, gồm 713 người, tại 2 đơn vị hành chính trực thuộc.

Trong khi đó, tại các khu vực như Tokyo, Iwate, Gunma, Hyogo, Fukusima... nắng nóng tiếp tục trở nên gay gắt hơn, với nhiệt độ lên tới trên dưới 40 độ C. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản buộc phải xác định đợt nắng nóng kéo dài chưa từng có này là thiên tai nghiêm trọng, đồng thời cũng ban bố nhiều cảnh báo tại các khu vực nêu trên.

Theo thống kê của các địa phương Nhật Bản, tính từ cuối tháng 6 đến nay, thời tiết cực đoan trái chiều đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân các địa phương. Trong đó, lũ lụt đã khiến 6 người tử vong, 1 người mất tích với khả năng sống sót hầu như bằng không, còn nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của 110 người, bao gồm cả những người ở độ tuổi tráng niên có thể lực tốt. Thiên tai cũng khiến gần 10.000 công trình hư hỏng, hàng trăm ngàn hécta cây nông nghiệp mất trắng, thiệt hại kinh tế ước tính đã vượt xa con số 2 tỷ USD.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn Nhật Bản nhận định năm 2025 này là một trong những năm thời tiết khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, đồng thời cảnh báo, với ảnh hưởng ngày một lan rộng của khủng hoảng khí hậu, thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn.

Nguồn vov.vn